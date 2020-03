Ben Hur y 9 de Julio ya conocen a sus rivales

En la jornada de ayer se dieron a conocer la zonas y fixture de la segunda fase del Torneo Regional Amateur y los dos elencos de nuestra ciudad, Ben Hur y 9 de Julio, estarán en la misma zona junto a Brown de San Vicente y Atlético San Jorge.El conjunto ‘Juliense’ y el elenco ‘Verde’ ya compartieron grupo en la primera instancia, donde el ‘León’ se quedó con el primer lugar y los dirigidos por Maximiliano Barbero con el segundo, quedando eliminado el Deportivo Libertad de Sunchales. Ahora se les suma la ‘BH’, que viene de quedarse con la zona 3, la cual compartió con Atlético San Jorge, que quedó en el segundo puesto.Ayer se dieron a conocer los armados de los grupos para la Región Litoral Sur y los equipos fueron distribuidos en tres zonas de cuatro cada una. Los tres pertenecientes a Liga Rafaelina más el de San Jorge están en la Zona 2. Al igual que en la primera fase, será a partidos de ida y vuelta, todos contra todos, y seguirán en carrera los tres primeros más el mejor segundo de las tres zonas.Los otros dos grupos de la región quedaron conformados de la siguiente manera: Zona 1: ADIUR Rosario, Atlético Carcarañá, Atlético Paraná, Sportivo Urquiza. Zona 3: Libertad de Concordia, 9 de Julio de Concordia, Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay, Las Malvinas de Federal, Entre Ríos.En el debut, Ben Hur estará recibiendo a Atlético San Jorge en el estadio Néstor Zenklusen y dicho juego ya fue confirmado para el próximo domingo a las 18:30hs. Por su parte, 9 de Julio irá a San Vicente ante Brown, encuentro que irá el domingo a las 19:00hs.Brown (SV) vs 9 de Julio, Ben Hur vs Atl. San Jorge.Atl. San Jorge vs Brown (SV), 9 de Julio vs Ben Hur.Brown (SV) vs Ben Hur, Atl. San Jorge vs 9 de Julio.9 de Julio vs Brown (SV), Atl. San Jorge vs Ben Hur.Brown (SV) vs Atl. San Jorge, Ben Hur vs 9 de Julio.Ben Hur vs Brown (SV), 9 de Julio vs Atl. San Jorge.