Piden a docentes y estudiantes que vuelvan de países de alto contagio que no vayan a la escuela

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Ministerio de Educación pidió ayer que docentes y estudiantes que hayan estado durante las últimas semanas en los países donde se registraron gran cantidad de casos de coronavirus no concurran a los establecimientos educativos durante dos semanas, "tengan o no síntomas" de esa enfermedad."Todas aquellas personas, estudiantes o docentes, que hayan estado en las últimas semanas en los países de alto contagio que no concurran durante dos semanas a los establecimientos educativos", sostuvo el ministro del área, Nicolás Trotta.El funcionario aclaró que deberán cumplir con esa medida de precaución todos los hayan estado en esos países (como China, Corea del Sur, Italia, Francia o España), por más que no presenten síntomas de coronavirus."No hace falta tener síntomas, es para cualquier persona que haya venido de esos países", remarcó Trotta en declaraciones al canal C5N.El ministro dijo, además, que se está trabajando "en coordinado con las 24 jurisdicciones educativas" en la "prevención en las escuelas y en las universidades" para evitar el contagio de este virus, apelando "al rol del docente para modificar conductas".CANCILLERIALa Cancillería argentina estableció ayer que los funcionarios que regresen de "los países más afectados" por el coronavirus deberán "permanecer en sus hogares durante 14 días", con el propósito de prevenir posibles contagios."Todos los trabajadores y trabajadoras de la Cancillería que hubiesen ingresado al país desde el exterior, provenientes de los países con transmisión local del COVID-19, deberán permanecer en sus hogares durante 14 días, en línea con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación", informó el Ministerio.En un comunicado, precisó que "los países que se consideran de transmisión local son China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania".