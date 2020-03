Otra sorpresa en Copa Argentina

Deportivo Madryn le ganó a Platense 1 a 0 y se convirtió en otra sorpresa de los 32avos de la Copa Argentina, eliminando a un rival de una categoría superior.En cancha de Estudiantes de Buenos Aires, Alejo Distaulo, a los 43 minutos del primer tiempo, anotó el gol del conjunto patagónico que compite en el Federal A.Platense dispuso de las mejores situaciones ofensivas, pero no tuvo definición. Y así extendió su racha negativa del 2020, donde aún no ganó ningún partido.En su única llegada neta del primer tiempo golpeó Deportivo Madryn. Alejo Distaulo capturó un rebote defensivo en el área rival y tirándose conectó el derechazo goleador.El próximo rival de Deportivo Madryn en esta Copa Argentina será el vencedor de Banfield-Güemes de Santiago del Estero.Este miércoles estarán jugando 17hs Sarmiento de Junín vs Douglas Haig, y 22:10hs Argentinos vs Cañuelas.