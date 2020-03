Proponen a Rafecas para la Procuración General

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Gobierno envió ayer al Senado el pliego que propone a Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, mientras continúan las negociaciones con la oposición y bloques independientes para su aprobación.El Senado le dará ingreso formal al pliego en la sesión del próximo jueves y de allí pasará a ser tratado por la Comisión de Acuerdos que encabeza la camporista Anabel Fernández Sagasti, aunque todavía no hay una fecha de reunión prevista.Para aprobar el nombramiento del nuevo jefe de los fiscales, el oficialismo necesita tener el acompañamiento de dos tercios de los senadores presentes en la sesión, un total de 48 votos en caso de que asistan los 72 senadores, número al que el Frente de Todos no llega por sí solo.En el oficialismo confían en contar con los votos necesarios pero la bancada opositora Juntos por el Cambio puso en duda su acompañamiento días atrás, a través del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y la predisposición bajó todavía más a partir del proyecto para intervenir la Justicia de Jujuy que presentó el senador oficialista Guillermo Snopek."A Rafecas, (Mauricio) Macri lo propuso antes de irse para que sea juez de Casación. ¿Cómo es la historia? ¿Lo ponderan cuando Macri lo proponía y ahora no lo ponderan? Esas actitudes no son buenas", sostuvo el presidente Alberto Fernández el último lunes en una entrevista televisiva.El nombramiento es importante en el marco de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal por el que comenzará a regir el sistema acusatorio, que pone las investigaciones en manos de los fiscales en lugar de los jueces, como ocurre actualmente.El oficialismo tiene 40 votos propios (sin contar al tucumano José Alperovich, que está de licencia por la denuncia de violación en su contra) mientras que Juntos por el Cambio alcanza los 26 con los aliados Roberto Basualdo y Juan Carlos Romero, número suficiente para bloquear la designación.En el medio están la neuquina Lucila Crexell, la riojana Clara Vega, el rionegrino Alberto Weretilneck, el santafesino Carlos Reutemann (que suele acompañar a Juntos por el Cambio) y la misionera Magdalena Solari.El Frente de Todos necesitará de esos votos para acercarse a la mayoría requerida y, al mismo tiempo, que Juntos por el Cambio no vote "en bloque" con sus 26 senadores, como anticipó Cornejo.Por ese motivo, el día de la sesión serán clave no solo los votos sino también las ausencias entre la oposición y los bloques independientes, que harían variar el número de los dos tercios.