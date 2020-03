Guzmán evaluó el impacto de la crisis con su equipo

BUENOS AIRES, 11. - El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó este martes una reunión con su equipo de trabajo para seguir de cerca la evolución de los mercados y analizar el impacto de la crisis internacional desatada por el efecto del coronavirus."El equipo económico está trabajando a full. En especial muy atento a la evolución de los mercados, particularmente a partir de la crisis global por el impacto que está generando la expansión del coronavirus", señaló una fuente del Palacio de Hacienda.En este marco, Guzmán, mantiene la postura de "presentar una renegociación sustentable para la deuda", con lo cual se presume que "habrá una propuesta de quita importante", deslizaron fuentes del Palacio de Hacienda. "En este escenario lo central es que se entienda nuestro interés de llegar a un acuerdo definitivo, que no tenga que interrumpirse por eventuales incumplimientos", agregaron las mismas fuentes"Es indispensable transitar el camino de renegociaciones de deuda de muchos años a esta parte, tanto en el plano internacional cómo a nivel local", agregaron. Enfatizaron que el Gobierno no quiere repetir lo que sucedió en la gestión de Mauricio Macri, cuando se comprometieron "metas inalcanzables" que derivaron en sucesivos ajustes y el cuadro de crisis actual.Del encuentro encabezado por Guzmán participaron los secretarios de Finanzas, Diego Bastourre; de Hacienda, Raúl Rigo; de Política Tributaria, Roberto Arias; de Legal y Administrativa, Viviana Salas; el secretario de Política Económica, Haroldo Montagu; y el jefe de Gabinete del Ministerio, Gonzalo Guilardes.Si bien el equipo liderado por Guzmán se maneja con gran hermetismo, el presidente Alberto Fernández ya brindó una señal formal en materia de deuda con la autorización para reestructurar los bonos que se encuentran bajo legislación extranjera por un total de US$ 68.842 millones. El decreto firmado por Fernández busca evitar eventuales reclamos legales en jurisdicciones del exterior, particularmente ante la eventual irrupción de los fondos buitre que pudieran comprar esos títulos.PRESIONES DE LACRISIS GLOBALLa crisis global, la baja de precios de bonos soberanos argentinos y una posible complicación en la reestructuración de deuda propician un escenario para la actuación de los fondos buitre, que se mantienen como un riesgo "latente" para la Argentina, coincidieron ayer analistas consultados .El temor generado en los mercados por la expansión del coronavirus provocó en el inicio de semana un temblor financiero, que impactó de manera directa en activos locales y el Riesgo País.Si bien a lo largo de este martes se dio una recuperación respecto del lunes negro, lo ocurrido en las últimas horas encendió las luces de alerta del Gobierno, analistas e inversores respecto del futuro de la deuda argentina.El precio de los bonos argentinos cayó de manera marcada y se encuentran en torno al 40 por ciento de su valor, hecho que comienza a tornarse atractivo para especuladores y holdouts, que empiezan a seguir de cerca ese recorrido a la baja."A partir de determinados precios, empiezan a actuar ciertos inversores", apuntó en diálogo con NA el director de Research for Traders, Gustavo Neffa.El especialista analizó que "en caso de que falle la reestructuración, los fondos buitre están al acecho". Neffa advirtió así que "el riesgo" de los fondos buitre "es latente y complicado". "La Argentina está haciendo todos los esfuerzos dentro del cronograma que dio el ministro de Economía, Martín Guzmán", destacó, pero estimó que "no tiene mucho para ofrecer".El director de la empresa dedicada a la investigación y desarrollo del mercado bursátil evaluó que hay una "apatía en aumento con el Gobierno para reestructurar la deuda". "Si llegara a ocurrir un default, sería muy malo para la economía porque ninguna otra línea de crédito sería desembolsada", indicó.