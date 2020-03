Aplican Licencias no Automáticas para la importación de crudo, gasoil y naftas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Ministerio de Desarrollo Productivo aplicará Licencias no Automáticas para la importación de petróleo crudo, gasoil y naftas con el fin de evitar maniobras especulativas que afecten la producción local, informaron ayer fuentes oficiales.Quedarán excluidos de la disposición los combustibles de aviación, nafta virgen, gas licuado de petróleo y el fueloil pesado para fuentes energía eléctrica, calderas y hornos. La medida se toma en medio de la volatilidad en los mercados internacionales por la crisis del coronavirus, que en el caso de petróleo suma, además, diferencias entre los productores de la OPEP y Rusia.La medida que se anunciará en el Boletín Oficial había sido adelantada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien expresó que "en el corto plazo estamos instrumentando licencias no automáticas de importación, para evitar que maniobras especulativas afecten la producción local".Las licencias no automáticas son un procedimiento de administración del comercio dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otorgan un plazo de hasta 60 días para analizar las operaciones de importación para evitar distorsiones en el mercado interno.Las fuentes indicaron que el objetivo de la medida garantizar la producción nacional y el empleo y que el ministerio busca monitorear con sindicatos, empresas y provincias productoras la situación y evaluar próximos pasos.