La Tarjeta Alimentar ya se entrega en Rafaela

Este lunes comenzó la entrega de la Tarjeta Alimentar en nuestra ciudad. La misma se realiza en las instalaciones de la Sociedad Rural y está a cargo de personal especializado de la Municipalidad de Rafaela, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y Banco Nación.En Rafaela, son 2930 los beneficiarios y beneficiarias que accederán a la posibilidad de comprar alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas, en los comercios adheridos.La Tarjeta Alimentar está dirigida a personas que cobren la Asignación Universal por Hijo, con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive; embarazadas, a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social, y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.La entrega de la Tarjeta Alimentar continuará los días martes 10 y miércoles 11 de marzo, en la misma sede de la Rural, en tres horarios: a las 7, 10 y 13 horas.Myriam Villafañe, Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, dijo que “la llegada de esta tarjeta es una herramienta muy valiosa que en esta época de crisis es de una gran ayuda. Para Rafaela es un gran movimiento, no solo económico, sino para responder a las necesidades de las beneficiarias que hoy se están acercando a recibir la tarjeta”.La funcionaria agradeció a los representantes de la Sociedad Rural por brindar sus instalaciones para poder desplegar todo el operativo.Agregó que “a este operativo sumamos algunos servicios de Rafaela en Acción para que puedan gestionar el Boleto Educativo Gratuito, un servicio de odontología para tramitar el certificado bucodental y poder presentarlo en las escuelas. También hoy comienza una campaña de vacunación, desde los 2 años hasta los 11, y estamos haciéndola, además del control del carnet de vacunación”.Finalmente, la Secretaria remarcó que “si alguna mujer cree que puede tener acceso a la tarjeta y no recibió el mensaje con la notificación, que se acerquen a la Sociedad Rural y le vamos a informar si es o no beneficiaria. Quienes tengan la duda, que vengan a la Sociedad Rural e ingresen por calle Ciudad de Esperanza”.Por otra parte, Maia Bonelli, Directora de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, detalló que “el operativo se desarrollará hasta el miércoles. Son 2.930 tarjetas, lo que significa para la economía de la ciudad 14 millones y medio de pesos de manera mensual”.Con respecto a la tarjeta, la funcionaria manifestó que “es una política nacional implementada y articulada con los gobiernos provinciales y locales, trabajando en conjunto para que todos puedan acceder a una buena nutrición. Las tarjetas son para personas con niños a cargo hasta los 6 años inclusive y embarazadas desde los tres meses”.“Los operativos vienen funcionando muy bien, en todas las localidades fuimos muy bien recibidos y articulamos muy bien con los gobiernos locales. La tarjeta es una gran alegría frente a la situación económica que estamos viviendo a nivel país”.Finalmente, la Directora aclaró que “se entregaron casi la totalidad de las tarjetas y los que no lo hicieron, pueden retirarlas en el Banco Nación de cada localidad, dentro de los 90 días posteriores.A su tiempo, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, expresó que “este es un trabajo transversal. Es una de las puntas de lanza del gobernador Perotti que es una tarea interconectada entre distintas áreas. De hecho, la Municipalidad de Rafaela tiene un ejercicio aceitado en eso”.“Aquí estamos trabajando distintos ministerios con la articulación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, puntualmente, en capacitaciones que es el tramo final de la entrega de la tarjeta”, agregó.Con relación a las capacitaciones, Albrecht manifestó que “una de las capacitaciones está vinculada a la seguridad alimentaria y educación en salud. Precisamente, el Gobernador le sumó, dándole otro perfil, dos capacitaciones adicionales: una es sobre perspectiva de género y otra en defensa de los consumidores”. “Perspectiva de género porque la mayoría de las beneficiarias son mamás y, en cuanto a defensa de los consumidores, porque los beneficiarios y beneficiarias tienen que saber cuáles son sus derechos”, dijo. “Además, desde la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, estamos trabajando también con los comercios porque esto implica una inyección de dinero para los comercios”, finalizó.La Tarjeta Alimentar es una política de complemento integral alimentario. No suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre. El tercer viernes de cada mes el Gobierno nacional recargará la tarjeta. Si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acreditará al mes siguiente.La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.