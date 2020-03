Hay cinco nuevos casos de coronavirus en el país y ya suman 17 los afectados

BUENOS AIRES, 10 (NA).- Cinco nuevos casos de coronavirus se registraron ayer en el país y en total ya son 17 los afectados por esta enfermedad, uno de los cuales murió. Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación, que aclaró que todos los enfermos se contagiaron en viajes que realizaron a Europa."A la fecha, Argentina no registra transmisión comunitaria del nuevo coronavirus SARS-Cov-2", precisó la cartera que encabeza Ginés González García.De los cinco nuevos casos, dos son de Chaco, uno de Capital Federal, otro de San Luis y el restante de Río Negro, al tiempo que se detalló que "los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias".El paciente de la ciudad de Buenos Aires tiene 51 años, volvió del exterior y fue diagnosticado en el hospital Muñiz.En tanto, la ministra de Salud Pública de Chaco, Paola Benítez, informó que ambos pacientes "viven en el Gran Resistencia"."Dos de las (tres) muestras que habíamos enviado de casos sospechosos dieron positivo, e inmediatamente dimos aviso a los pacientes, que se encuentran guardando aislamiento social, al igual que sus familias, extremando medidas para evitar la propagación del virus", señaló Benítez.El Ministerio de Salud de la Nación precisó mediante un comunicado que "el país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna"."Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población", añadió la cartera sanitaria.Asimismo, solicitó que "ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social"."Es importante seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta", remarcó la cartera sanitaria y añadió: "A las personas que ingresan al país que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus se recomienda permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días".En ese sentido, ante la epidemia de coronavirus, hasta el momento, para las autoridades sanitarias locales, son ocho los países con transmisión activa del virus que son riesgosos para los viajeros argentinos que vuelvan al país: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. Aún no se ha incluido a Estados Unidos, donde hay regiones con transmisión viral local.Las autoridades sanitarias de la Argentina pidieron que "quienes hayan vuelto de esos ocho países no deberán ir a la escuela ni a sus lugares de trabajo", al tiempo que explicaron que "las recomendaciones son dinámicas en función de la evolución de la situación local y global".Las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo", señaló el Ministerio.Por su parte, el gobierno porteño informó que son 10 los casos confirmados de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales uno se convirtió en el primer fallecido y nueve se encuentran hospitalizados. "Las personas internadas están en distintos centros médicos porteños y la mayor parte se encuentra en buen estado", se indicó.Asimismo, se informó que en la Ciudad hay 64 casos "sospechosos", que están en análisis en el Instituto Malbrán, y otras 82 personas se encuentran bajo "seguimiento", porque se confirmó que tuvieron contacto con las personas cuyos contagios se confirmaron.La semana pasada se registró en la Argentina la primera muerte por coronavirus: Guillermo Abel Gómez, de 64 años, murió en el Hospital Argerich luego de haber vuelto de un viaje por Francia.El paciente presentaba enfermedades de base, ya que sufría hipertensión, diabetes, bronquitis y problemas renales crónicos, pero el virus originado en China agravó su situación de por sí delicada.