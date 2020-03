Malestar de productores por el nuevo esquema de retenciones

Encabezada por los presidentes de las sociedades rurales de Rafaela, Norma Bessone, de Humberto Primo, Diego Lescano y de Sunchales, Javier Bolatti; el vicepresidente de Carsfe, Pedro Rostagno y el representante de CRA, Rubén Ferrero, se concretó la reunión informativa a productores agropecuarios en virtud del nuevo esquema de retenciones que generó un profundo descontento en el sector.En el salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela, alrededor de 70 productores escucharon el panorama actual que describieron los dirigentes y en donde dejaron en claro que no quieren cortar el diálogo con el gobierno, pero tampoco quieren sufrir estos embates que profundiza un problema de años: la enorme carga impositiva que asfixia al sector productivo.Un productor de Galisteo que participó del encuentro señaló que desde que tiene memoria siempre que el país está mal y no encuentra la brújula, le mete la mano al hombre de campo. “Estamos hartos porque no nos dejan sacar la cabeza afuera, cuando no hay sequía, hay inundaciones y sin embargo nunca bajamos los brazos y siempre que nos recuperamos es a partir de nuestro trabajo, porque los gobiernos siempre llegan tarde. Eso sí cuando necesitan generar impuestos piensan en nosotros”.Norma Bessone señaló que “iniciamos esta medida de protesta a través de un cese de comercialización de carne y granos y en el primer día queremos tomar contacto con los productores y con todos los actores vinculados con el sector productivo, a los efectos de compartir datos y cifras reales en cuanto a lo que nos ocurre. No es una situación más, no es una situación novedosa, no es un llanto del campo, simplemente es manifestar la enorme preocupación que tenemos por el esquema de retenciones y el sistema tributario que es inviable”.Y continuó relatando: “nosotros vemos como opciones, dos alternativas de país, un país que es el de la producción y el trabajo y el otro país es el de intensificar el asistencialismo y la intervención del Estado, que ya son modelos comprobados que no llevan a achatar todo lo que es productivo y no genera crecimiento, no genera esto que nosotros soñamos como sociedad. No queremos confrontar, no es el perfil del productor agropecuario, si queremos dialogar y compartir las preocupaciones que nos afectan, para comenzar a aprender a sentarnos juntos a una misma mesa los que pensamos distinto, para generar grandes lineamientos de política pública que nos lleven a crecer”, dijo Bessone de manera enérgica.DESAPARECIERON MASDE 80.000 PRODUCTORESEste dato lo aportó la presidente de la entidad rafaelina quien aseguró que entre el último censo de 2002 y el de 2018, un 25% de productores desapareció, representando eso la desaparición de más de 80.000 productores en todo el país.“Son producciones que no existen más, esa es la alarma y lo que realmente nos preocupa. Además las retenciones no son coparticipables, no hay retornos. Nosotros vamos a nuestros campos y no tenemos infraestructura, no hay caminos, hay una enorme inseguridad y hay una enorme cantidad de falencias. No se puede vislumbrar así un futuro, es muy duro lo que estamos viviendo. Lo que hoy vinimos a hacer es a compartir estas preocupaciones y encender una luz de alerta para tratar de poner en agenda estos problemas y ver cómo los resolvemos. No es que el campo deja de ser solidario o da la espalda a las problemáticas; ocurre que en los últimos años fueron 1.500 millones de dólares aportados, pero seguimos con problemas de salud, de educación, de infraestructura. Es indudable que los modelos fracasaron y si esos modelos fracasaron, acá estamos, es el compromiso que tenemos desde las instituciones, de quienes nos representan en la legislatura y de los gobernantes de rever estas cuestiones”, finalizó diciendo Bessone.