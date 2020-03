Multitudinaria marcha de mujeres en el Congreso para reclamar el aborto legal

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Una multitudinaria marcha tuvo lugar ayer en las inmediaciones del Congreso en ocasión del Día Internacional de la Mujer, que fue celebrado con un masivo "pañuelazo" verde, en una jornada que además estuvo marcada por un paro nacional de mujeres.

La manifestación tuvo réplicas en distintas ciudades del país, y los reclamos que predominaron fueron la equidad de género en todos los planos, el fin de los femicidios y el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito.

Miles de personas, en su mayoría grupos de chicas de entre 15 y 30 años, se movilizaron desde temprano con los característicos pañuelos verdes y sosteniendo carteles con consignas de denuncia como "Paren de matarnos", "Saquen sus rosarios de nuestros ovarios" y "Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar".

Por la avenida Callao llegaron a la Plaza de los Congresos las agrupaciones de izquierda trotskista y las federaciones universitarias, mientras que las organizaciones identificados con el Frente de Todos se aglutinaron del lado de la Avenida Entre Ríos.

También participaron las agrupaciones estrictamente feministas como Pan y Rosas, Mala Junta y Las Rojas, colectivos de género de organizaciones sindicales, universitarias y de Derechos Humanos.

En la antesala al acto, los parlantes reprodujeron canciones de Sudor Marika, una banda que se consagró en la difusión de letras a favor de la causa de género y disidencias sexuales, al tiempo que se armaban rondas alrededor de grupos que ensayaban performances artísticas para sensibilizar sobre la violencia de género y los femicidios.

La diputada porteña del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman advirtió que "hay sectores de la sociedad que están reaccionando contra nuestros derechos".

"Somos conscientes de que las Iglesias se están organizando muy fuertemente para que las mujeres no avancemos en la conquista de nuestros derechos, como hicieron ayer con la contramarcha en Luján para oponerse al derecho al aborto y las mujeres, que históricamente nos movilizamos el 8 de marzo. Hoy estar movilizadas, organizadas y en la calle es fundamental, porque solo así vamos a conquistar el aborto legal", agregó.



SIN DESCUENTO

El Gobierno anunció que no descontará el día de trabajo a las mujeres que este lunes hayan adherido al Paro Internacional de Mujeres. La Secretaría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete dispuso que, en apoyo al Paro Internacional de Mujeres que se realizó este lunes por la tarde, "las trabajadoras de la Administración Publica Nacional que adhieran a la mencionada medida de lucha quedarán exceptuadas del control biométrico".

Además, se dispuso que "no se efectuarán descuentos por el día, ni impactará en el presentismo". "Es fundamental que el Estado, en su rol de empleador, dé una potente señal de apoyo a la lucha de las mujeres, garantizando el derecho de las trabajadoras de la Administración Pública Nacional a adherir al paro y visibilizar el rol que las mujeres cumplimos en la sociedad", afirmó la secretaria de Gestión Pública y Empleo, Ana Castellani.