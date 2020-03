Sensaciones y sentimientos

DE CORAZON A CORAZONDecirlo así, sin asignarle un apoyo cotidiano y disponible, sugiere. Y mucho.Desde un emblemático tango de los cincuenta, pasando por distintas canciones y diferentes géneros, la expresión puesta en el título hace pensar en un momento de máxima comunicación, donde los cuerpos se unifican y cantan a su modo las sensaciones más profundas.Románticamente o no, el abrazo llega al fondo de los sentimientos. No necesita palabras.En el primer contacto, en la terminal de ómnibus de San Luis, los cuerpos de Silvia y Jorge lo dijeron todo, intentando tal vez superar el dolor, la angustia, la tristeza y la soledad irreparables.Fue la unión entre el vacío sin límites y la bella emoción de recibir la inesperada solidaridad. Pero, como siempre se aconseja –y con buena intención- comenzaremos desde cada principio la conmovedora historia de tres seres y del corazón que habitó dos cuerpos.Silvia tenía 39 años cuando su hijo Ángel, de entonces 17, murió en Bahía Blanca asesinado por una patota en el puente de Ingeniero White, y arrojado al vacío en una madrugada de marzo de 2016 luego de una salida con amigos.Así comenzó el viaje de un corazón desde un cuerpo vencido por la muerte encefálica a otro con riesgosa necesidad de trasplante. Sergio, un ex empleado de la localidad de La Toma -provincia de San Luis- se hallaba internado en un sanatorio de Córdoba, desesperando de encontrar un donante. No lo supo entonces, pero ese corazón le llegó desde el frío bahiense para darle vida y temperatura a su nueva existencia de apenas dos días.Desde sus comienzos vitales en el interior de Silvia, hasta la no entendida razón de un viaje interprovincial, el corazón de Ángel habrá sentido tal vez la tranquilidad serena, y palpitado la verdad de la razón de ser de los corazones: dar vida y celebrar la presencia en la nueva casa.¿Cómo se encontraron los seres humanos que temporalmente fueron hogar del órgano?Sergio y los familiares de Silvia iniciaron la búsqueda. Él, de que el corazón trasplantado había sido “de un chico fallecido de manera confusa en Bahía Blanca”. Hubo luego solo comunicaciones telefónicas entre la madre de Ángel y Sergio, hasta que finalmente ocurrió la sentida escena del abrazo en la terminal de ómnibus de San Luis.Obviamente el uso de las redes sociales –que hacen el bien cuando se destinan a fines positivos-facilitó la identificación de uno y otra y sus lugares de residencia. El corazón de Ángel, estudiante de violín y becado en la Universidad del Sur de Bahía Blanca (donde se especializaba en fotografía) habrá sonado de alegría, transmitiéndola a toda la escuela-orquesta de Ingeniero White.Silvia, fundamentalmente madre, seguramente habrá estado ansiosa de saber si el corazón de su Ángel se habría adaptado bien a su receptor, porque ese órgano ya se había constituido no solo en una parte de un cuerpo nuevo. El corazón era en sí mismo también un hijo.Después del abrazo, el corazón protagonista fue escuchado por Silvia. En la plataforma 16, un poco después de las 7,30, ella pudo dialogar con su hijo mediante un estetoscopio que un amigo de Sergio había llevado especialmente para ese momento. Ángel hablaba y latía inventando un nuevo modo de comunicación que no surgía de un violín ni de una cámara fotográfica.Es contradictorio el modo de entender la vida y la relación entre personas; por una parte fue una felicidad que el corazón cumpliera su objetivo y siguiera palpitando en un ser humano.Siempre es feliz el nacimiento de una milagrosa semilla de ansias de vivir, aunque sea a partir de la violenta voluntad de seres despoblados, deshabitados, triste y profundamente solos.