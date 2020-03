La suspensión de Indian Wells

BUENOS AIRES, 10 (NA) - El torneo de tenis Masters de Indian Wells, el cual se iniciaba esta semana, fue suspendido tras confirmarse un caso de Coronavirus en el Valle de Coachella, en California, Estados Unidos. El departamento de salud pública del condado de Riverside declaró una emergencia de salud pública para las ciudades del desierto que está a poco más de 170 kilómetros al este de Los Ángeles, lo que incluye Indian Wells, donde se lleva a cabo el tradicional torneo de la ATP y WTA, que se tenía que iniciar este miércoles y se iba a desarrollar durante dos semanas.Davis Agus, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California, advirtió, en declaraciones publicadas por el sitio de ESPN, que "hay un riesgo demasiado grande en este momento para la salud pública en el área del condado de Riverside como para tener una concurrencia de ese tamaño". El experto consideró que el torneo en el que iban a participar tenistas top como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Naomi Osaka y Coco Gauff "no es de interés público de aficionados, jugadores y residentes de la zona".En tanto, el director del certamen al que se esperaba que asistan 450 mil espectadores, el ex tenista alemán Tommy Haas, sostuvo que se podría realizar en otra fecha o a explorar otras opciones.Diego Schwartzmann, el mejor argentino del ránking y que iba a participar del torneo, se quejó por la falta de comunicación por parte de la ATP en torno a la suspensión. "Estaría bueno que comunique un poco mejor a los jugadores de una suspensión de semejante torneo, cuando estamos todos aquí", escribió en su cuenta de la red social Twitter el tenista porteño.MIAMI SE MANTIENEAl menos por ahora. Desde la organización del torneo aseguraron que el Miami Open, por ahora, mantiene su fecha. En un comunicado, confirmaron que el Masters 1000 y el Premier Mandatory se disputarán en la fecha prevista desde el 23 de marzo aunque quedan en estado de alerta. Todo esto se da a menos de 24 horas de que fuera suspendido el Masters 1000 y el Premier Mandatory de Indian Wells, hecho inédito para el torneo celebrado desde 1974.COPA DAVISLos preclasificados para el Grupo Mundial I son: Bélgica, Argentina, Japón, Países Bajos, Chile, India, Uzbekistán, Brasil, Corea del Sur, Portugal, Bosnia-Herzegovina e Israel.Estas naciones se sortearán el 12 de marzo contra la no preclasificadas Eslovaquia, Uruguay, Finlandia, Pakistán, Ucrania, Líbano, Nueva Zelanda, Perú, Bolivia, Rumania, Bielorrusia y Noruega. De esta manera, y por antecedentes, Argentina sería local con Eslovaquia, Uruguay, Nueva Zelanda y Bielorrusia; visitante contra Perú o Rumania y localía determinada por sorteo ante Finlandia, Pakistán, Ucrania, Líbano, Bolivia o Noruega.