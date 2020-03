Federal A: Unión a 3 puntos

Unión de Sunchales tuvo fecha libre durante el fin de semana en el Federal A, que disputó la jornada 22 en la Zona A. Tras los resultados registrados, el Bicho Verde está a 3 puntos de clasificación y como ya quedó libre, tiene buenas opciones en caso de realizar una sumatoria interesante en las 8 fechas que restan para obtener el pasaje a la etapa final.El próximo rival será, en Sunchales, Sportivo Belgrano de San Francisco, que está penúltimo y necesita recuperarse porque está peligrando la permanencia en la categoría.Los marcadores de la fecha fueron: Sportivo Belgrano 0 – Crucero del Norte 1 (Rodríguez); Central Norte 1 (Gaggi) – Douglas Haig 0; Gimnasia (CdU) 0 – Chaco For Ever 0; San Martín (F) 0 – Sportivo Las Parejas 2 (Polacci y Acosta); Sarmiento 2 (Cañete y Sagarzazu) – Güemes 0; Juventud Unida (G) 1 (Larrea) – DEPRO 0 y Defensores de Belgrano 1 (Romero –p-) – Boca Unidos 0.Las posiciones quedaron así: Güemes de Santiago del Estero y Sarmiento de Resistencia 35 puntos; Chaco For Ever 34; Sp. Las Parejas 33; Central Norte de Salta 31; Defensores de Pronunciamiento 30 (hasta aquí los que clasifican hasta ahora); Douglas Haig 30; Defensores de Villa Ramallo 28; Unión de Sunchales 27; Crucero del Norte 26; Boca Unidos 25; San Martín de Formosa y Juventud de Gualeguaychú 21; Sp. Belgrano de San Francisco 19; Gimnasia de Concepción del Uruguay 18.Güemes vs. San Martín; Unión vs. Sp. Belgrano; Crucero del Norte vs. Gimnasia; Chaco For Ever vs. Defensores; Boca Unidos vs. Central Norte; Douglas Haig vs. Juventud; DEPRO vs. Sarmiento. Libre: Sp. Las Parejas.