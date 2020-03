Escasez de barbijos y alcohol en gel

Después de confirmarse el primer caso de coronavirus en Argentina y a pesar de la advertencia del Gobierno sobre la no necesidad de utilizar barbijos, la gente ha salido a comprar tanto este producto como alcohol en gel para prevenir el contagio. Esto generó que muchas farmacias de la ciudad comenzaron a sufrir ausencia de stocks de dichos elementos de prevención.Al ser consultado Patricio Molina, Mat. 3888, farmacéutico rafaelino explicó que “barbijos no consiguen y los proveedores no están teniendo nada en stock, nosotros siempre teníamos alrededor de veinte barbijos pero cuando apareció todo este temor por el coronavirus nos quedamos sin y no conseguimos más”.Sobre el acohol en gel señaló que sí consiguen y que se utiliza todo el año, pero aseguró que la gente está como loca comprando en cantidad este producto para protegerse.Igualmente al hacer un relevamiento por otras farmacias rafaelinas, la respuesta fue dispar aunque es evidente que tanto los barbijos como el alcohol en gel comenzaron a escasear por la alta demanda de la población.En el caso de los barbijos descartables la demanda se incrementó un 89%, mientras que en los alcoholes es de un 80% en comparación con el mismo período del año pasado, lo que generó tras el aumento de los pedidos por este tipo de productos, que los precios se dispararan.MEDIDAS DEPREVENCIÓNLa mejor manera de prevenir el coronavirus, según los expertos, es seguir una serie de recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud . Ellas son: lavarse las manos frecuentemente con un gel antiséptico, o con agua y jabón . El virus puede transmitirse al tocar superficies contaminadas o a enfermos, por lo que esta acción reduce los riesgo; limpiar regularmente determinadas superficies como los escritorios en lugares de trabajo o en la cocina; asegurarse de que la información información sobre el Covid-19 proceda de fuentes fiables , como las agencias nacionales de salud pública, profesionales médicos, o la propia OMS; evitar los desplazamientos si se tiene fiebre o tos . Si una persona se siente mal durante un vuelo deber informar inmediatamente a la tripulación y, una vez en el domicilio, contactar con profesionales sanitarios; toser o estornudar sobre la manga del brazo (no sobre la mano) o usar un pañuelo que deberá ser tirado a la basura para después lavarse las manos; y si se tienen más de 60 años o problemas de salud tales como una enfermedad cardiovascular, respiratoria o diabetes , hay mayor riesgo de caer gravemente enfermo ante un contagio. Deben tomarse precauciones extra como evitar zonas concurridas o lugares donde podría haber contacto con potenciales enfermos.