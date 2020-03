Conmemoró el Día de la Mujer

El Mercado de Frutos Culturales de Rosario, dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, presentó diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El espacio ubicado en el Galpón 17 de la Franja del Río, fue visitado por miles de personas que compraron indumentaria, objetos y accesorios, libros, plantas, juguetes y también disfrutaron de espacios gastronómicos.En el marco del ciclo 2020 de Atardeceres en el Río, grandes y chicos se acercaron hasta la explanada del Mercado de Frutos Culturales, que rápidamente se convirtió en un sitio de referencia para pasar un domingo en familia.Minutos antes de las 19, los más pequeños se fueron acercando hasta el espacio montado a orillas del río Paraná, para disfrutar de un show de circo a cargo de Latín Dúo. Niños y niñas de distintas edades esperaron expectantes la aparición de los integrantes del dúo, que con destreza y mucho humor hicieron reír a carcajadas a los chicos y también a los grandes. Además, con música en vivo hicieron participar a todos los presentes en un espectáculo de excelente calidad y puesta, que todos aplaudieron a rabiar.“Fueron una maravilla. Nunca los había visto y la verdad me encantaron. Es la primera vez que vengo al Mercado. Me sorprendió la calidad de todo. Voy a volver, no solamente porque mis hijos quedan encantados con el show sino porque quiero comprarme algunas cosas más”, confesó Mercedes, vecina de la zona sur de Rosario que se acercó a pasear por el Monumento y la zona junto a su pareja y 3 chicos.Poco después de las 20, sonidistas colocaban sobre el escenario instrumentos para el show que un rato más tarde sorprendió a todos los presentes.A las 20:30 el Quinteto Madreselva, integrado en su totalidad por mujeres, comenzó a interpretar tangos, con una contundente base rítmica al compás del bandoneón y el violín.Con impecables interpretaciones, muchas de ellas abordando temas de género y acompañados por dos bailarinas, el grupo deleitó con un cuidado y exquisito espectáculo.“No las había escuchado nunca”; “Me sorprendió la calidad del grupo”; “No sabía que había un grupo de mujeres que tocara tango”; “Suenan espectacular”, fueron algunas de las frases que dijeron varios de los presentes al terminar el show.“Las escuché el año pasado y vi en redes sociales que se presentaban hoy acá. Vine con dos amigos que no las habían visto nunca. Estamos los 3 muy contentos porque lo que hacen es hermoso”, comentó Paula.Para finalizar la jornada, y mientras varios de los presentes degustaban sabores de la propuesta gastronómica ofrecida por food trucks, la DJ Valeria Arango (Val Arango) reversionó temas del rock nacional de comienzos del milenio con su particular estilo para cerrar una nueva noche mágica en el Mercado de Frutos Culturales.