El fútbol en estado puro

(Especial para LA OPINION). - Todavía perduran los ecos de esa catarsis popular del último sábado; el fútbol en nuestro país activa en estos casos, misteriosos movimientos en masa que no tienen parangón, aunque a veces, sus esquirlas nos dañen el alma, al volver en acto vandálicos, pero no es el caso de lo que sucedió, cerca de la medianoche y que se propagó hasta los lugares más remotos.

Este noble oficio de comunicador, me ha llevado una vez más, a un lugar de esos, donde éste fenómeno, registró uno de los epicentros y qué sin tratarse del lugar ideal, permitió atesorar imágenes inolvidables, en este caso, de una caída con aristas de frustración.

Ahí está un puñado de futbolistas que entre exhaustos y conmovidos, no logran asimilar el histórico traspié y sus consecuencias. En una jornada de temperaturas insoportables y pese a la noche, el desgaste también se trasladaba a los relatores, que dejaban atrás la narración de un partido febril, cuyo resultado, les cambiaba radicalmente el humor a muchos argentinos.

La fiesta no estaba allí en el estadio José Fierro, Tucumán se había convertido en una trampa insalvable para los Millonarios y esas imágenes de fervor y locura, se habían instalado en La Bombonera de Buenos Aires, para quedarse a vivir para siempre.

Desde la cabina de transmisión de Radio Mitre, no dejo de mirar el contexto junto a Gabriel Anello; los que están felices, son los verdugos de ese sueño de campeón que el equipo de Marcelo Gallardo mudó hasta el Jardín de la República. Así es la cuestión y así son los códigos de los hinchas, qué sin tener ningún interés directo, en este desenlace, celebraban el dolor ajeno, como parte de una hazaña.

Mientras los periodistas, seguíamos los emocionados relatos de aquellos que estaban en la cancha de Boca, en el campo de juego del estadio de Atlético Tucumán, pasaban cosas que alimentaban esta crónica y que la enriquecían para la posteridad.

Poder constar esos contrastes no deja de ser una experiencia singular, ya que pocas veces, se ha definido un torneo en el último capítulo entre los dos grandes de nuestro fútbol, con un resultado semejante, qué, además, servirá para alimentar esa voracidad que, en definitiva, sostiene una rivalidad centenaria.

Es cómo una necesidad, una aspiración de formar parte de estos hechos que a veces marcan una época; como aquello de Madrid, donde los simpatizantes Millonarios, sintieron que se tocaba el cielo con las manos, frente a la desdicha irreversible de sus antagónicos adversarios.

Esta claro entonces, que estas definiciones no solo amplían las estadísticas, son nutritivas para dejar viva esa leyenda de Montescos y Capuletos criollos, donde las paternidades, no tienen la misma certeza que un examen de ADN, acá también se impone el momento y la fantasía de cada uno de los hinchas.

Guardo mis cosas, bajo una larga escalera de la tribuna de prensa y emprendo el camino por 25 de mayo hacia el centro, donde la noche explotaba en colores azules y amarillos.

Así es este movimiento social, una comedia que a veces es tragedia y no distingue los grises, así es el futbol, en estado puro.



EL RECONOCIMIENTO A ALFARO

De estas pasiones crispadas, pocas veces surgen declaraciones templadas, que reparen la injusticia del olvido; así como el entrenador de River, en la conferencia de prensa, evitó atenuantes externas (el árbitro involuntariamente los había perjudicado) y felicitó a los Xeneizes, en medio del aturdimiento, Miguel Russo de alguna manera compartió el mérito con su antecesor.

Gustavo Alfaro fue el técnico a lo largo de todo el 2019 y fue el responsable de elegir los jugadores y los refuerzos, muchos de los cuales, fueron la base del equipo que se prolongó en la gestión, de quién, 7 fechas mas tarde, tuvo la virtud y la providencia, de dar una vuelta olímpica mas en ese estadio.

En el ambiente del fútbol, parecería estar contraindicado, elogiar o reconocer el trabajo de otro colega, mucho más, si de por medio, hay controversias políticas que amplían la grieta. Boca atravesó un proceso traumático en lo institucional, justamente, en plena gestión del entrenador nacido en nuestra ciudad.

Lo político debilitó claramente lo deportivo o influyó negativamente, quitándole fortaleza al cuerpo técnico y haciendo visibles miserias que se llevaron puesto ese liderazgo que Lechuga, había construido durante todo ese proceso.

Su salida fue una lógica consecuencia de esas convulsiones y pocos resaltaron las virtudes de su ciclo, desnudando solo los aspectos menos favorables.

Por tal motivo, el mimo del técnico campeón al trabajo de Alfaro, salvó una omisión tan grave, como frecuente en un terreno de vanidades y auto referencias.

Señales como antídotos a nuestros pocos saludables hábitos y que encontraron una excepción, justamente en medio de la vocinglería y los adulones de turno, que nunca faltan cuando dos grandes disputan mano a mano, un apasionado final de torneo.