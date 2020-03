Paraná: hallaron en un pozo el cuerpo de Fátima

PARANA, 10 (NA). - El cuerpo de Fátima Acevedo, la joven de 24 años que había desaparecido mientras se alojaba en un centro para víctimas de violencia de género situado en la ciudad de Paraná, fue hallado en un pozo de 18 metros de profundidad.El cadáver de la joven, cuyo exconcubino ya había sido detenido, fue hallado a media mañana de este domingo en un descampado de la capital entrerriana, y estaba previsto que ayer lunes por la mañana sea sometido a una autopsia para determinar las causas del deceso.El lugar del hallazgo, que se produjo tras un importante rastrillaje realizado por la Policía provincial, es cercano al domicilio del detenido, Jorge Martínez, el cual fue acusado de "homicidio".La joven había sido alojada en la Casa de la Mujer, un establecimiento que acoge a mujeres víctimas de violencias de género, a principios de febrero, tras denunciar amenazas por parte de Martínez, con quien tuvo un hijo de tres años.Durante su estadía en la Casa de la Mujer, indicó que el hombre acechaba el predio, a pesar de que existía una medida de restricción por 90 días, por lo que se le otorgó un botón antipánico.No obstante, existirían dudas en torno al funcionamiento del dispositivo, ya que el centro de alojamiento no contaba con servicio de internet y no se estableció si la joven asesinada tenía crédito para datos en su celular, requisitos que se necesitan para que haya podido pedir ayuda.Fátima Florencia Acevedo, de 24 años, era intensamente buscada desde el 1 de marzo en Paraná.Jorge Nicolás Martínez (35), su expareja y padre de su hijo, fue allanado tras su desaparición y luego de un peritaje sobre su teléfono celular quedó detenido.De acuerdo a lo consignado por el portal Infobae, había motivos para sospechar de él.Fátima había conocido a Jorge en 2014 y habían mantenido una relación que sus amigas describen como un vínculo signado por el maltrato. El 31 de enero pasado él la interceptó en la calle, la amenazó afilando un cuchillo e intentó arrojarle ácido muriático en el rostro. Desde ese día, Fátima vivía en la Casa de las Mujeres de la Municipalidad de Paraná.“Ayer fui al Juzgado a ver qué es lo que había pasado con las últimas denuncias que yo había hecho, que nunca me llegaron los papeles de las órdenes de restricción, ni nada y ¿qué me dieron? Un papel del año 2018 que no me sirve ni para mierda”, le contaba Fátima a su amiga en el mensaje de voz de hace tres meses.“Encima como andaba con la cabeza recontra embolada me di cuenta recién hoy cuando llegué a casa. Ya no sé qué hacer. No veo la hora de que ese hijo de puta caiga preso y que pague todo lo que está haciendo. Pero bueno, como tiene gente en la policía y el juez es amigo de él y de toda su familia, nunca va a pasar nada”, decía la joven en lo que ahora suena como una horrible premonición.“[Jorge] Nicolás sacó licencia sin goce de sueldo, por lo tanto a partir del 10 de diciembre estamos en la calle con el gordo. Aparte el viejo nos rajó a la mierda”, le contaba a su amiga en otro mensaje. “El señor vino a hacer problemas, cortó la luz anteanoche y una de las vecinas lo filmó. Así que nos pidió que nos vayamos, que hasta el 10 tenemos tiempo. Por lo tanto quedamos en la calle y el gordo sin comida, sin nada, pobre. No quiere verlo, no quiere saber nada de nosotros ni de la criatura, nada. Y yo no sé qué mierda hacer”, le decía en medio de un suspiro largo.El 1 de marzo último, Fátima salió de la Casa de las Mujeres para llevar a su hijo Isaías a la casa de una tía y, según relató su amiga Florencia a Infobae, nunca más volvió al refugio.El Dr. Franco Azziani Cánepa anunció ayer que renunció a la defensa de Jorge Nicolás Martínez, informó el canal Todo Noticias.El abogado le informó a través de una carta al fiscal, Leandro Dato, su decisión indeclinable: "Vengo a renunciar a la defensa técnica por razones estrictamente profesionales que imposibilitan el desarrollo de una defensa penal efectiva. Por ser justo".