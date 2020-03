Concejo: reunión de comisión con muchos despachos y con contrapuntos por la auditoría

Este lunes por la mañana se desarrolló la reunión de comisión en el Concejo donde se analizaron distintos proyectos que recibieron despacho para ser votados el jueves en la sesión ordinaria. Este martes desde la 8 continuará la comisión ya que quedaron muchos proyectos por tratar.Las iniciativas que recibieron visto bueno para formar parte del Orden del día fueron: un proyecto de declaración presentado por la concejal Alejandra Sagardoy por los 50 años de la Escuela Especial N° 2027 Melvin Jones; una minuta de comunicación para incorporar acceso directo a la web municipal para consulta de autoría de Leonardo Viotti; una minuta de comunicación elaborada por Lisandro Mársico para informar el no cumplimiento a la Ord. 5079, sobre las chapas patentes municipales; otro proyecto del demoprogresista que refiere a la Nueva Terminal de Ómnibus. Además otras dos iniciativas de Mársico obtuvieron despacho: una que tiene que ver con un pedido de informes sobre la “Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático”; y un proyecto de Ordenanza relacionada con un pedido para modificar la Ord. N.° 4673 , su Art. 7° referida a Estrellas Amarillas.Impulsado por el Bloque de concejales justicialistas, ayer por la mañana el pedido de informes motivado por los resultados arrojados por la auditoría externa al Concejo Municipal, recibió despacho.Con miradas diferentes y con algunas expresiones capciosas, este tema lejos de aplacarse sigue estando al tope de la agenda legislativa y si hay un punto en que todos los ediles coinciden es en que la auditoría tal como se ha realizado, “está mal hecha”.La oposición más allá de las declaraciones mediáticas ya realizadas, dejó en claro ayer en la comisión, “que hubo un juego político del oficialismo, dejando trascender que hubo faltante de plata, cuando en realidad no fue así y los errores tenían que ver con aspectos técnicos y de procedimiento”.En un momento Juan Senn propuso que el pedido de informes quedara en comisión teniendo en cuenta el aire tenso que se respiraba en la sala de comisiones. Sin embargo cuando parecía que esto iba a ser así, Jorge Muriel empezó a leer los términos del proyecto elaborado por su bloque y Lalo Bonino remarcó que el debate era necesario llevarlo al recinto el jueves ante todos los presentes, por lo que entendía había que darle despacho.“Personalmente solicité que le den despacho a este pedido para aclarar todo porque no hay nada que esconder y donde creo fue mal comunicada por algunos representantes del oficialismo local, en donde hacían referencia a un mal manejo de los fondos o irregularidades en la utilización del dinero público. La auditoría en ningún momento habla de la parte económica sino que tiene que ver con los procedimientos administrativos contables y de cómo a lo largo del tiempo se han venido administrando ciertos respaldos que tienen que ver con lo documental”, dijo Bonino.Y aclaró: “La idea es poder avanzar en esto y siempre dije que a la hora de realizar la auditoría iban a aparecer resultados que no iban a ser gratos para nadie y el objetivo era identificar las falencias para poder darle después solución; por eso sorprende quizás el pedido del PJ, siendo que Jorge Muriel, representante del oficialismo, era el vicepresidente primero y siempre estuvo conmigo realizando las reuniones con los auditores y quien tuvo acceso al informe preliminar. En el fondo parecería que todo tuvo más que ver con cuestiones de tinte político, uno siempre actuó de buena fe”, dijo el edil.Por su parte Senn sostuvo que “el jueves se va a tratar en la sesión, es un pedido de informe donde le solicitamos al presidente que se nos informe sobre una auditoría que se hizo en el 2018 y que arrojó determinadas falencias como resultado. Cuando desde el bloque le fuimos a plantear el tema a Germán Bottero, nos dijo que algunas cosas ya habían sido acomodadas y que faltaban otras. También sabemos que en los próximos días el presidente, nos va a presentar un plan de mejora para todo el cuerpo. Lo que queremos es que todo eso que alguna vez fue tomado como uso y costumbre y que una auditoría externa dijo que está mal, se empiece a hacer bien”.