Nuevo seminarista oriundo de la localidad

MOISÉS VILLE (Por Marta Zinger). - En la Cuasi Parroquia Nuestra Señora de la Merced se celebró una Misa muy especial. El Padre Claudio Badino, Cura Párroco de Moisés Ville, expresó: "Este año la Diócesis de Rafaela cuenta nuevamente con el ingreso de un nuevo Seminarista: Ramiro, hijo de la Comunidad de Moisés Ville. Su ingreso al Seminario Nuestra Señora de Guadalupe de Santa Fe, es motivo de mucha alegría y emoción, tanto para su familia como para todo el pueblo, especialmente para sus amigos y compañeros. Después de un camino de discernimiento, ha escuchado la voz del Señor, a través de la Iglesia Diocesana que lo cobija y acompaña. Como comunidad parroquial nos sentimos alegres y mirados por el Señor, por regalarnos este hermoso don, como es la vocación de especial consagración. Ramiro inicia su camino de formación sacerdotal, por eso también nos sentimos comprometidos y, a la vez, descubrimos la invitación de Dios a seguir

rezando y trabajando, no sólo por Ramiro, sino también por las vocaciones...el Señor sigue llamando a los jóvenes a seguirlo. Damos gracias a Dios y pedimos que siga bendiciendo a nuestra Iglesia Diocesana con abundantes y santas vocaciones..." Ramiro Adriel Sánchez es hijo de Paola Sánchez, Nieto de Marta Sánchez y bisnieto de Nicasio Sánchez, conocido como "Chalín". Ramiro finalizó 6to. año de las Escuela Técnico Profesional No. 274 de Moisés Ville, con el mejor promedio institucional, es líder innato y tiene luz propia... pertenece a una familia representativa de nuestro pueblo...Educado dentro de una familia católica, recorrió en su niñez y parte de su adolescencia toda la formación de la Iglesia Cristiana....

Un hecho significativo en su vida, según relata, fue el fallecimiento de su tío abuelo Félix, hermano de su abuela, quien representaba en su vida la figura paterna... El Padre Alberto Sanchís, quien fuera nuestro Cura Párroco, por ese entonces, le brindó el acompañamiento que necesitaba... Ramiro también fue líder dentro de su Decanato... La llegada de misioneros desde Buenos Aires en 2016, también marcaron su vocación... Al despedirse Ramiro expresó:

"Deseo agradecer a Dios, al Obispo Luis A. Fernández, a su Director Espiritual Lucas Pessott. A los Padres Alberto Sanchís, Claudio Badino, José M. Stucky, a mi familia y a toda la Comunidad...ofrezco mi corazón a Dios y me llevo un pedacito de cada uno.... me llevo los valores... Es una locura de amor a Dios, que también me regaló un hermano de fe: Patricio..."