La secundaria comenzó el ciclo lectivo

Luego del inicio algo tardío del ciclo lectivo 2020, en las escuelas primarias de la provincia, del pasado miércoles y tras el primer paro docente de 48 horas, este lunes la educación secundaria puso primera en este año. No obstante, la nueva reunión paritaria entre el gobierno provincial y los docentes terminó el último viernes sin que se destrabara el conflicto que impidió un normal inicio de clases.El gobierno provincial ofreció, según Amsafé, entre un 10 y un 11 por ciento de aumento, con lo cual mejoró el 3 por ciento sobre el valor índice inicial, pero el gremio de los maestros lo consideró insuficiente y ratificó el paro previsto para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo. Así lo hizo saber la titular de Amsafé, Sonia Alesso, a la salida del encuentro. "Es una oferta mejor pero todavía estamos lejos", enfatizó. "Estamos convencidos de que el gobierno está en condiciones de mejorar la oferta", dijo por su parte Martín Lucero, titular del gremio de los docentes particulares Sadop.Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Cantero, sostuvo que la mejora "es importante" y que no se puede estar por encima de las "posibilidades reales" de la provincia. Dijo que "no va a haber nueva convocatoria con medidas de fuerza", por lo cual la próxima reunión, que la ministra sostuvo que debería ser "la definitiva", recién sería este viernes 13.Por su parte, con dos actos realizados en Santa Fe y Rosario, el Ministerio de Educación titularizó 1186 cargos docentes de los niveles Inicial y Primario y de la modalidad Especial, y 1077 horas cátedra. En ese marco, la ministro de Educación , Adriana Cantero, aseguró que “estamos mejorando las condiciones de trabajo de los docentes y las políticas educativas ”.En la capital provincial, se ofrecieron 512 cargos y 542 horas cátedra para las regionales I, II, III, IV y IX. En tanto, en elSalón Metropolitano de Rosario, se ofrecieron 674 cargos y 535 horas cátedra para docentes de inicial, primaria y especial de las regiones V, VI, VII y VIII.