Declaran a toda Italia en cuarentena para contener la propagación del coronavirus

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció ayer que todo el territorio de Italia permanecerá en cuarentena para contener la propagación del coronavirus, con "excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud". "No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península", manifestó Conte.E insistió desde el Palacio Chigi, sede del Gobierno, acompañado por el ministro de Relaciones con las Regiones, Francesco Boccia: "Todos los movimientos están prohibidos, excepto por necesidades probadas. En toda Italia".Por su parte, el comisario extraordinario para la emergencia, Angelo Borrelli, detalló que los fallecimientos por la epidemia "se caracterizan por la prevalencia de personas frágiles con múltiples patologías previas".El COVID-19 ya ocasionó más de 110.000 casos de contagio a nivel global, la inmensa mayoría en China, epicentro del brote y donde se han registrado 3.646 muertes por la enfermedad, mientras que en total la cifra de fallecimientos ya supera los 4.000.Con la confirmación de Chipre, que informó sus dos primeros casos, el virus ya alcanzó a los veintisiete países de la UE, con Italia como principal foco de contagio, con más de 9.100 infectados y ubicada como el país con más muertes después de China, con 366.El Gobierno italiano ya había aprobado en carácter de urgente un decreto que cerraba 23 provincias del norte del país hasta el 3 de abril, por lo que nadie podía entrar o salir de ellas a no ser que sea por motivos "graves o inaplazables" de trabajo o familiares.La medida, que ahora se extendió a todo el territorio, afectaba a unas 16 millones de personas y abarcaba las provincias de la región de Lombardía: Varese, Pavía, Milán, Monza, Como, Lecco, Sondrio, Bérgamo, Lodi, Cremona, Brescia y Mantua; más las provincias de Parma, Piacenza, Rimini, Reggio- Emilia, Módena (en la región de Emilia-Romaña), Pesaro y Urbino (en la región de Marche), Venecia, Padua, Treviso (en la región del Véneto), Alessandria y Asti (en la región de Piamonte).ESPAÑA CIERRAESCUELASEspaña anunció este lunes el cierre de los centros educativos en las zonas con más contagios del nuevo coronavirus, entre ellas la región de Madrid, después de que el número de infectados se duplicara hasta 1.204 personas con 28 fallecidos.Desde el domingo por la tarde, el país experimentó "un cambio de escenario" con "un incremento muy significativo de casos", según reconoció el ministro de Sanidad Salvador Illa en una comparecencia extraordinaria tras reunirse con los responsables sanitarios de las 17 regiones españolas.Los datos "indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España", declaró el ministro, que señaló la región de Madrid y dos ciudades del País Vasco (norte) como zonas de "transmisión comunitaria alta".En estas áreas, el ministerio anunció la adopción de medidas adicionales para la contención de los contagios que, en el caso de la región donde se encuentra la capital española, se habían triplicado en las últimas 24 horas de 202 a 577 infectados.Entre ellas, destacó "la suspensión de las clases, desde escuelas hasta universidades" durante al menos dos semanas. El ministerio también recomendó a empresas y ciudadanos fomentar el teletrabajo, evitar las reuniones presenciales y los viajes innecesarios.SUSPENDEN DESFILES PORSAN PATRICIO EN IRLANDAEl Gobierno de Irlanda anunció la cancelación de los tradicionales desfiles por la celebración de San Patricio en Dublín, Cork, Waterford y otras ciudades para evitar posibles contagios por coronavirus.Las autoridades resolvieron la suspensión de las festividades "como consecuencia de la evaluación de riesgos más reciente y tomando en cuenta el número de visitantes previsto", según informó el Ayuntamiento de Waterford.Según se informó a la prensa, solo en el desfile de Cork, la segunda mayor ciudad de Irlanda, por detrás de Dublín, se esperaban 2.000 participantes y 50.000 turistas.Además, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, convocó a los líderes de los principales partidos políticos en la sede del Gobierno para evaluar la situación.En la isla de Irlanda se han confirmado hasta el momento 33 casos de coronavirus, 21 de ellos en la República de Irlanda y 12 en Irlanda del Norte.Los festejos por el día de San Patricio, el santo patrono de Irlanda, se concentran el 17 de marzo en ese país europeo.También se han cancelado los partidos de rugby del torneo Seis Naciones que la selección de Irlanda debía jugar frente a Italia y contra Francia.Italia y Francia son dos de los países europeos más afectados por esta enfermedad originada presuntamente en China.En Italia, se registran más de 9.000 casos hasta el momento, con 463 fallecidos, en tanto en Francia, los pacientes que han contraído el virus superan los 1.200, con 19 fallecidos hasta este lunes por la tarde (hora argentina).