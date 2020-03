“Sentimos esa vergüenza deportiva”

está golpeado y no puede eludir el impacto que le provocó el 1-5 del sábado frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Tras la categórica goleada sufrida el plantel volvió ayer a los trabajos y lo hizo con casi una hora de charla en el vestuario, junto al cuerpo técnico, y luego algo de regenerativo para los que estuvieron dentro de la cancha. Está claro que hay que dar –rápidamente- vuelta de página y pensar en lo que se viene: All Boys este viernes, y en el Monumental. No es fácil. Claro está. No será una semana más. Claro está.Finalizado el entrenamiento el entrenador,, dialogó con la prensa, conferencia que decidió postergar tras la derrota y darla –más en frío- en la jornada de ayer., no nos dio igual perder de esa manera, en ese sentido estamos tranquilos porque nos dolió a todos muchísimo, hoy (por ayer) lo vimos y lo notamos, lo que sí, e, señaló Otta, que remarcó: “Nos dolió muchísimo y todavía nos duele”.-Son partidos que se dan, es muy raro que se dé todo en contra y las que tuvimos nosotros no las pudimos convertir, la de los palos, y ellos cada vez que nos llegaron nos lastimaron. Es el partido que se dio y no creo que se vuelva a repetir.-Tuvimos una charla importante entre nosotros, pensar de que tenemos revancha y vamos a ir por eso, este es un grupo que ha tenido orgullo y rebeldía y vamos a tratar de revertir, principalmente, la imagen que dimos.-Es algo de lo que estuvimos hablando hoy (por ayer), lamentablemente pasó, es lo anímico, tenemos algunas conclusiones que sacamos, suenan a excusas y por eso no hay que decir nada, lo único que queda es trabajar y pensar en el viernes, ganarle a All Boys y después pensar a futuro.-Estamos agradecidos por el respaldo, no es normal que respalden en un club tanto a un cuerpo técnico, eso nos compromete mucho más, si nos ganamos eso vamos a tratar de no defraudarlos y tratar de ganar el viernes, sobre todo revertir la imagen que es lo más importante. Estamos muy agradecidos por el respaldo pero nosotros también tenemos que respaldar a ellos dentro de la cancha, tratar de que el equipo muestre otra cosa y que se vea reflejado el trabajo, sino no sirve de nada.-Hay que responderles el viernes, defraudamos y hay que pensar en el viernes, en ganar. Es una situación difícil, incómoda para todos, sentimos esa vergüenza deportiva de no querer salir a la calle porque perdiste un partido de local durísimo, pero convencidos que cuando trabajas desde la honestidad y desde la tranquilidad, no queda otra que decir que esto es fútbol y pasó algo que va a pasar muy poco en la historia. Nos pasó, hay que revertirlo y trabajar, jugamos mal, tuvimos un partido en donde no nos perdonaron un error y ahora tenemos que ganar el viernes.-Es una tontería la fuerza y todo eso, acá tenes que estar convencido de lo que queres hacer, convencido que los jugadores te responden y nada más. Vivimos de esto, somos entrenadores de fútbol, hemos pasado situaciones peores, muchos más límites, más difíciles y sin embargo siempre hemos estado convencidos del trabajo, que es lo más importante, dependemos de los resultados, todos los entrenadores de todos los equipos, pero estamos convencidos que los jugadores nos van a responder y se van a matar el viernes para hacer las cosas bien.-Es muy difícil hacer un análisis en un partido como el del otro día, lo hicimos, está bien, pero la crítica tiene que ser interna en este momento, hay que corregir los errores que vinimos cometiendo a lo largo del torneo y nada más. La charla fue buena, tenemos una relación fluida, estamos convencidos que el viernes se van a matar y lo vamos a sacar adelante. Hay mucha gente de experiencia que apoya, que tira para adelante jugando o no jugando y eso nos da la tranquilidad de saber que se va a revertir.-No quiero ni pensar en eso, vamos a pensar en ganar el viernes y seguramente va a cambiar. Vamos a pensar en ganar, siempre hemos sido positivo en todos lados donde estuvimos, siempre fuimos positivos, no vamos a cambiar ahora. La hemos luchado siempre desde abajo, nadie nos regaló nada, vamos a ganar y se va a revertir.-Si, nosotros no tenemos que pensar más allá de un objetivo corto, los objetivos largos no son lo que nos convienen, hay que pensar en ganar el viernes y nada más.