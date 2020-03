Boca estrena su título de Superliga en un cruce clave por Libertadores

BUENOS AIRES, 10 (NA) -- Boca, flamante campeón de la Superliga en una dramática definición sobre River, estrenará hoy su título sin tiempo para descansar, en un cruce clave por el grupo H de la Copa Libertadores, al recibir a Independiente de Medellín, Colombia, por la segunda fecha.

El encuentro se disputará a partir de las 21:30 en el estadio "La Bombonera", seguramente repleto para volver a agradecer el título a los jugadores, con arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero y televisación de ESPN.

El "Xeneize" debutó la semana pasada en la Libertadores con un empate ante Caracas, en Venezuela y con equipo alternativo, por lo que necesita sumar de a tres para acomodarse en su grupo, actualmente liderado por Libertad de Paraguay, que venció al DIM como visitante en su primer encuentro.

Pero la estela del enorme triunfo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, no desde el juego pero sí lo que significó, puede ser un envión clave en esta primera parte del año.

Porque Boca remontó nada más y nada menos que a su eterno rival River en las últimas dos fechas, y consiguió su estrella 69 de la mano de Miguel Angel Russo.

"¿Cómo seguimos ahora el martes? La Copa Libertadores es prioridad", se preguntó Russo, en referencia a la emoción que significó todo lo vivido el sábado pasado en "La Bombonera".

Lo cierto es que el entrenador prepara el regreso de Carlos Izquierdoz, quien no jugó ante el "Lobo" por estar suspendido, en lugar del peruano Carlos Zambrano, que sufrió una fractura en la costilla derecha y estará varias semanas en reposo.

Además, Nicolás Capaldo y Ramón Ábila, habituales suplentes desde la llegada de Russo, tendrían su chance de entrada, mientras que Sebastián Villa, que disputó cuatro partidos consecutivos, podría descansar.

Del otro lado, Independiente de Medellín, dirigido por el argentino Adrián Arregui, llega reconfortado por su triunfo 1-0 sobre Millonarios en la liga colombiana.

Sabe que, después de perder en su estreno copero en casa, necesita llevarse algo de Buenos Aires para mantener su ilusión de avanzar a octavos de final.

"Nos toca jugar ante un grande de América. Hay motivación porque es muy lindo jugar ahí", expresó el entrenador de Medellín.

El cuadro colombiano, que viajó este domingo, no contará con el lateral izquierdo Yulián Gómez tras sufrir una luxofractura de tobillo, mientras que el argentino Federico Laurito no viajó por una inflamación en la rodilla, al igual que Larry Angulo y Maicol Balanta.



Las probables formaciones:



Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández, Emanuel Reynoso; Agustín Obando y Ramón Ábila. DT: Miguel Angel Russo.



Independiente (M): Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Juan David Mosquera; Adrián Arregui, Francisco Flores, Javier Reina, Andrés Ricaurte; Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo. DT: Adrián Arregui.