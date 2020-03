Menem tiene previsto asistir al descubrimiento de su busto

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Alberto Kohan, exsecretario general de la Presidencia y ex ministro de Salud y Acción Social de la Nación durante los gobiernos de Carlos Menem, anunció que el ex presidente riojano participará en la Casa Rosada de la inauguración del busto en su homenaje, el próximo 2 de julio."Por supuesto, va a acompañar. Va a estar presente el 2 de julio, si se termina para el 2 de julio, porque esto depende de un escultor", reveló el ex funcionario menemista.Menem asistirá a la ceremonia en su homenaje -que está a cargo del secretario general de Presidencia, Julio Vitobello- el día en que cumplirá 90 años.El dirigente menemista agradeció el hecho de haber sido recibido por el presidente Alberto Fernández y Vitobello."El gesto del Presidente y del secretario general de recibirme, no solo a la hija del Presidente, a mí, yo lo tomé como una muestra de apertura que no voy a olvidar, porque no tuvimos esa muestra de apertura en cuatro años de gobierno de Macri ni en los anteriores gobiernos de Cristina y Néstor. Entonces yo creo que las cosas van evolucionando para bien", dijo el exfuncionario menemista.Kohan sostuvo que "la reivindicación de los 90 o de Menem es una cosa natural", ya que "transformó una Argentina en la que no había teléfonos, no había gas en invierno ni agua en verano".En este marco, minimizó las críticas que recibe Menem de otros sectores del peronismo: "El tiempo pasa, las pasiones se aquietan o se revalorizan situaciones. No entender que la época de Menem fue una época de transformaciones profundas, con errores, pero con un balance a favor, yo creo que sería de necio".