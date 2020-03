Pañuelazos y marchas por el "Día de la Mujer"

BUENOS AIRES, 9 (NA). - En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles de personas movilizaron ayer y volverán a hacerlo hoy, cuando en simultáneo se realizará un paro nacional de mujeres.En Buenos Aires, ayer hubo manifestaciones de grupos dispersos de izquierda en Plaza de Mayo, pero el plato fuerte tendrá lugar hoy a partir de las 16:00, con una convocatoria a concentrar en Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso Nacional, donde se espera un multitudinario pañuelazo verde.Estarán presentes, nutriendo las columnas de la marcha, organizaciones como "Ni Una Menos", la "Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito", colectivos de periodistas y actrices, y agrupaciones políticas, culturales y sindicales.Una de las consignas ineludibles será el reclamo por la legalización del aborto, a pocos días de que el Gobierno presente, según prometió el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, un proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.Pero además del aborto, el menú de reclamos incluye, entre otros, el reconocimiento salarial en igualdad de condiciones con el hombre y la consigna "Paren de Matarnos" contra los femicidios.No sólo en Buenos Aires se concentrará la acción de los grupos activistas de la agenda feminista: habrá réplicas en todo el país, con manifestaciones musicales, visuales y performáticas, proyecciones de cine, asambleas, charlas, talleres y ferias de libros feministas.Dirigentes de Juntos por el Cambio pidieron "más igualdad" de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mientras que el ex presidente Mauricio Macri no se pronunció al respecto."#8M, juntas y acompañadas. Por una Ciudad en donde ser mujer no sea un límite para crecer, ser libre y decidir quién querés ser", señaló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su cuenta de la red social Twitter.En ese marco, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, afirmó que "ganamos derechos y seguimos por más igualdad", y resaltó: "¡Con Fuerza! No aflojemos"."Mi homenaje a las mujeres que estudian, trabajan, artistas, políticas, docentes, científicas, juezas, oficiales. A las que cruzaron la barrera para cumplir sus sueños. A las que lo harán en el futuro", expresó la ex ministra de Seguridad.En sintonía, la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, deseó un "feliz día a todas las mujeres que luchan por la igualdad de derechos, por la paz y la no violencia, y el amor por la humanidad".En tanto, el ex presidente Mauricio Macri no se pronunció en las redes sociales por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero sí lo hizo la ex primera dama Juliana Awada."En el Día Internacional de la Mujer quiero saludar a todas aquellas que con su trabajo, su vocación y su ejemplo nos acercan día a día a una sociedad más justa y equitativa", publicó Awada en su cuenta de la red social Instagram.La ex primera dama acompañó su publicación junto a un video de la ONU, y deseó una sociedad en la que "todos podamos vivir seguros, progresar y cumplir nuestros sueños sin importar nuestro género".La última vez que el ex presidente utilizó la red social Twitter fue el pasado 21 de febrero, día en el que se pronunció ante el fallecimiento del ex director del Indec durante su gobierno, Jorge Todesca.