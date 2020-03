Libertad de Sunchales perdió anoche en el Hogar de los Tigres ante Peñarol de Mar del Plata por 80 a 76 y continúa paulatinamente yendo hacia el play off por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet, ya que no puede salir del último puesto. Los parciales fueron: 9-21, 28-33 y 44-56.Battle Jr. con 21 puntos fue el goleador aurinegro, secundado por Fernandez Chavez con 17, mientras que Fayne aportó 13. En el ganador se lució Nash con 23.Cabe acotar que, por decisión del Club Libertad, fue separado en las horas previas del plantel el jugador Juan Manuel Torres. Si bien fue oficializada la determinación, no así los motivos por parte de la entidad, aunque trascendió que fue por una discusión con el entrenador Sebastián Saborido.