¿Subirá el precio de la carne?

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Alberto Williams, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, advirtió que el paro del campo impactará en el aumento del precio de la carne."Hace tres semanas que el precio del kilo vivo viene con subas de 5 a 7 pesos, que impactan directamente en el precio al consumidor", explicó Williams y aseguró que la demanda en las carnicerías "está cayendo".El dirigente criticó la medida de fuerza del campo, que incluye un cese en el traslado de ganado vacuno para faena.En esa línea enfatizó que el precio de la carne "es político" y que desde el sector de la Mesa de Enlace agropecuaria "se creen que son lo únicos que producen"."En un sólo día en Liniers la hacienda en pie subió $1,30, hacía siete años que eso no pasaba", criticó Williams.Asimismo, dijo "no comprender" el motivo del incremento, siendo que tanto tarifas como combustibles "están congelados".A pesar de que desde el campo aseguraron que el paro "no provocará" aumentos de precios, la dificultad de conseguir la mercadería durante el cese de actividades contemplará subas en las carnicerías que "no tendrá un retroceso".