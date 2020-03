Buenas actuaciones de Andreis, Saracco y Costamagna en el TP

Un positivo fin de semana completaron nuestros representantes en la segunda fecha del campeonato argentino de Turismo Pista, que se desarrolló en el tradicional autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia.En el trazado cordobés, Maximiliano Andreis (Chevrolet Corsa) finalizó sexto y ocupó un lugar en el podio; Ricardo Saracco (Fiat Uno Way) festejó su mejor resultado al terminar duodécimo; en tanto que José Luis Costamagna (Ford Ka) terminó décimo séptimo en su debut.Los tres compitieron en la Clase 2, en una prueba que lo tuvo como vencedor a Cristian Garbiglia (Chevrolet Corsa).Las clasificaciones oficiales se resumen en el siguiente informe:1º Cristian Garbiglia (Corsa), en 30m15s902, a un promedio de 112,268 Km/h; 2º Matías Cravero (Corsa) a 419 milésimas; 3º Martín Leston (VW Up) a 1s199; 4º Favio Grinóvero (Corsa) a 1s200; 5º Franco Fauret (Corsa) a 1s628; 6º Maximiliano Andreis (Corsa) a 1s832; 7º Facundo Ríos (VW Up) a 2s061; 8º Santiago Tambucci (Celta) a 2s327; 9º Mariano Sala (Corsa) a 2s895; 10º Leandro Elizalde (Corsa) a 3s326... 12º Ricardo Saracco (Uno Way) a 4s318... 17º José Luis Costamagna (Ford Ka) a 6s112.1º Luigi Melli (Etios), en 26m56s819, a un promedio de 135,099 Km/h; 2º Pablo Vuyovich (Kinetic) a 4s253; 3º Juan Benedetti (Etios) a 7s194; 4º Marco Veronesi (Etios) a 9s190; 6º Marcos D'Agostino (Kinetic) a 16s665; 7º Santiago Robledo (Etios) a 17s064; 8º Martín Blasig (Etios) a 23s212; 9º Nicolás Bulich Etios) a 23s645 y 10º Juan Damiani (Etios) a 24s385.