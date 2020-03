El buen comienzo de Nagashima y Arenas

El japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) en Moto2 y el español Albert Arenas (KTM) en Moto3, se adjudicaron las competencias que se disputaron ayer en el marco del Gran Premio de Qatar.En el Circuito Internacional de Losail, no se presentó MotoGP, la categoría "reina", a raíz del coronavirus que afecta a varios países, entre ellos, varios del continente asiático.En cambio, las dos teloneras llevaron adelante con normalidad sus carreras, ya que los pilotos de esas categorías estaban en Qatar, por haber participado en los tests de pretemporada.Nagashima, tras escalar desde el 14º puesto de la grilla, fue escoltado por los italianos Lorenzo Baldassarri y Enea Bastianini.Por su parte, Arenas festejó su cuarto triunfo, superando por 52 milésimas al británico John McPhee, mientras que el tercer escalón del podio fue ocupado por el japonés Ai Ogura (ambos con Honda).El argentino Gabriel Rodrigo (Honda), quien llegó a puntear la carrera, cruzó la meta en la sexta posición.Las clasificaciones quedaron ordenadas de la siguiente manera:1º Tetsuta Nagashima (Kalex), en 40m00s192; 2º Lorenzo Baldassarri (Kalex) a 1s347; 3º Enea Bastianini (Kalex) a 1s28; 4º Joe Roberts (Kalex) a 1s428; 5º Remy Gardner (Kalex) a 1s901; 6º Jorge Navarro (Speed Up) a 2s381; 7º Marcel Schrotter (Kalex) a 4s490; 8º Aron Canet (Speed Up) a 4s703; 9º Xavi Vierge (Kalex) a 7s118 y 10º Thomas Luthi (Kalex) a 8s904.1º Albert Arenas (KTM), en 38m08s941; 2º John McPhee (Honda) a 53 milésimas; 3º Ai Ogura (Honda) a 344; 4º Jaume Masia (Honda) a 247; 5º Tatsuki Suzuki (Honda) a 789; 6º Gabriel Rodrigo (Honda) a 426; 7º Jeremy Alcoba (Honda) a 559; 8º Filip Salac (Honda) a 823; 9º Dennis Foggia (Honda) a 964 y 10º Raúl Fernández (KTM) a 834.Hasta el momento, la segunda carrera programada, en ese caso con las tres categorías -MotoGP, Moto2 y Moto3- se estará disputando el fin de semana del 3, 4 y 5 de abril, pero el evento podría alterarse debido a la preocupación por el brote de coronavirus, que también está afectado a los Estados Unidos.El Gran Premio de las Américas, por ahora ratificado en el calendario, se estará llevando a cabo en el circuito de Austin.