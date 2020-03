Ganaron Riestra y All Boys

La fecha 20 de la B Nacional siguió ayer en las dos zonas. En la B, Dep. Riestra venció de visitante a Almagro por 2 a 0 con 2 goles de Daniel Silvani. Además, All Boys volvió a ganar, por 1 a 0 ante Quilmes con tanto de Jonathan Ferrari.

En los otros partidos, Chacarita sorprendió al puntero San Martín de Tucumán como visitante. Le ganó 1 a 0 con gol de Adrián Torres a los 47' del ST. Además, Instituto empató 1 a 1 con Brown, con goles de Silva y Cadenazzi, respectivamente.

Por la Zona A, Atlanta venció de local a Nueva Chicago 2 a 0 con goles Mazzantti y Oyola. Hoy jugarán: a las 17 Indep. Rivadavia vs. Brown de Puerto Madryn y Barracas Central vs. San Martín de San Juan; a las 21.10 Ferro vs. Estudiantes de Río Cuarto (TV). Al cierre de nuestra edición jugaban Temperley - Belgrano.