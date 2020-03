La semana más dura

Ni el más escéptico simpatizante de Atlético, aún en un momento de inestabilidad futbolística como llegaba a este partido, hubiera esperado una derrota como la que el equipo cremoso sufrió el sábado ante Gimnasia de Mendoza. El 5 a 1 fue un golpe tan grande como pocas veces se vio en el Monumental de barrio Alberdi. De hecho pasaron casi 15 años para volver a recibir semejante cantidad de tantos en esta categoría, como en un duelo que Huracán de Tres Arroyos ganó por 5 a 2, un viernes por la noche de 2005. Es cierto que hubo un 6 a 1 recordado de Arsenal el 6 de diciembre de 2014 también en Rafaela, pero fue en primera división.Pero lo que importa es el presente para el equipo de Walter Otta. Atlético ve cada vez más lejos su objetivo de pelear por entrar al Reducido que dará el segundo ascenso, cuando apenas se jugaron 5 partidos de la segunda rueda.De hecho ayer se dieron dos resultados que hacen preocupar aún más a la Crema. Riestra ganó de visitante frente a Almagro y se fue a 7 puntos. Pero mirando para abajo de la tabla, también sumó de a 3 el próximo rival, All Boys, que consiguió su tercer triunfo consecutivo y llegará el viernes a nuestra ciudad a sólo 3 unidades de la escuadra rafaelina.DECLARACIONESEl entrenador prefirió no hablar con la prensa local el sábado, seguramente para evitar decir algunas cosas en caliente que pudieran ser contraproducentes.No obstante, el portal soloascenso.com.ar publicó ayer algunas declaraciones del DT: "fue una derrota inesperada y estamos muy doloridos" y añadió: "si no me doliera, no serviría para esto".También manifestó que “tenemos que mejorar en todo y trabajar para ganarle a All Boys. No nos queda otra", advirtió.Finalmente, Otta dejó un claro mensaje de aliento para sus dirigidos. “Confiamos en este plantel. Fue una tarde en lo que salió todo mal, pero hay que corregirlo”, cerró.De todos modos, hoy es probable que analice de manera más amplia los porqué de un resultado tan doloroso, y de un momento tan complicado para su equipo, a pesar de los cambios de esquemas o nombres que se han dado en los últimos partidos.De todos modos, no todo pasa por Otta. Los jugadores, en su mayoría, también tendrán que hacer una dura autocrítica de los rendimientos individuales que conspiran contra una mejor versión colectiva.