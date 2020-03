Atlético espera los play offs

Ya culminó la fase regular de la Liga Provincial de Básquetbol, que tendrá la continuidad en competencia de Atlético de Rafaela, mientras que Ben Hur llegó con chances hasta la última fecha, pero no pudo clasificar.La Crema, que consiguió además ganar la Zona D y terminar nuevamente segundo en la tabla general, enfrentará en los play offs al mejor de tres, a Alma Juniors de Esperanza, que fue uno de los últimos equipos en lograr el pasaje, lo mismo que Centenario de Venado Tuerto.Las fechas de esta fase serán los viernes 13, 20 y 27 de marzo. El equipo dirigido por Marcelo Miretti tiene asegurada la ventaja de localía. En caso de superar esta instancia, también en cuartos, e hipotéticamente en semifinales.Recordamos todos los cruces: 1 Sportsmen Unidos de Rosario vs. 16 Centenario de Venado Tuerto; 2 Atlético Rafaela vs. 15 Alma Juniors de Esperanza; 3 Firmat Football vs. 14 Brown de San Vicente; 4 Argentino de Firmat vs. 13 El Tala de Rosario; 5 Independiente de Chañar Ladeado vs. 12 Trebolense; 6 Atlético Tostado vs. 11 Temperley de Rosario; 7 Gimnasia de Santa Fe vs. 10 Racing de San Cristóbal y 8 Náutico de Rosario vs. 9 Timbúes.