Los visitantes fueron mayoría

En la calurosa tarde del domingo se completó la primera fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, iniciada el viernes. Como era de esperar, las pausas para hidratarse fueron imprescindibles en las distintas canchas.Como dato saliente, de los seis partidos hubo tres triunfos visitantes. El que ganó con mayor comodidad fue Ferrocarril del Estado, por 3 a 0 ante el ascendido Dep. Aldao, que hizo las veces de local en Argentino de Vila. El equipo de Oscar Born no tuvo mayores complicaciones, pese a haber quedado con un hombre menos en el primer tiempo por la expulsión de Tarasco.También mostró sus aspiraciones Peñarol, ganando en un reducto complicado como el de Tacural. El elenco de la Bruja Verón prevaleció por 2 a 1, con los goles de Bahl y Boiero de penal.Asimismo, Florida de Clucellas dio una de las notas de la jornada imponiéndose en el predio del autódromo a Atlético de Rafaela por 2 a 0, con tantos de los experimentados Pablo Andretich y Hernán Dobler. El local tuvo la tempranera expulsión del delantero Federico Ortiz.Ya en los partidos jugados en Rafaela, Ben Hur no tuvo mayores problemas frente a Libertad. A los 3 minutos el Lobo ya ganaba 2 a 0, con los goles de Nuñez y Ochoa, y el resultado no volvió a modificarse. Para ello tuvo que ver también que luego Leo Ochoa fue expulsado por el árbitro Angelo Trucco, a los 23' de la etapa inicial.Quilmes, con el nuevo ciclo de Hugo Togni, sacó adelante con autoridad el partido frente al otro ascendido, Bochófilo Bochazo, por 2 a 0, mientras que el único empate fue el duelo entre Talleres de María Juana y el Deportivo Ramona.Recordemos que el viernes, habían empatado 0 a 0 Unión y 9 de Julio, mientras que Brown se impuso como local 2 a 1 a Sp. Norte.A continuación la síntesis de la fecha:Cancha: "Néstor Zenklusen". Arbitro: Angelo Trucco. Reserva: Ben Hur 2 - Libertad 1.Astrada; Alberto, Ybáñez, Kummer y Besaccia; Castellano (Sola), Gómez, Quiroga (Contrera) y Valsagna; Ochoa y Nuñez (Izaguirre). Sup Quinteros y Palomeque. DT: C. Trullet.Frattini; Cabanillas, Juan Escobar (Brasca), Raminelli y Gudiño; Visetti, Mansilla (Correa), Ponce y Joaquin Escobar (Gravenbarter); Costamagna y Fernandez. Sup: Brunelli y Ronco. DT: G. Rivarossa.Goles: PT, 1' Diego Nuñez (BH), 3' Leonardo Ochoa (BH). Incidencia: a los 23' PT expulsado Ochoa (BH).Cancha: Dep. Tacural. Arbitro: Javier Simoncini. Reserva: Tacural 2 - Peñarol 3.Celiz; Enrici (Mayer), Pereyra (Valdez), Antenori; Santiago Herrera, Calamari, Alassia y Suarez; Cejas (Marcelo Herrera) e Ibañez. Sup. Alderete y Tevez. DT: Enzo Gorniak.Goyén; N. Gómez, Schmidt, Monteporsi y Romero; Acuña (Moschen), I. Gómez, Puy y Bahl; Boiero (Belinde) y Vargas (Monges). Sup. Mambretti y López. DT: Juan Verón.Goles: PT, 37' Bahl (P). ST: 30 L. Boiero -p- (P), 37 Mayer (DT). Incidencia: exp. F. Romero (P) y N. Antenori (DT).Cancha: Talleres de María Juana. Arbitro: José Dominguez. Reserva: Talleres 0 - Ramona 3.Schmidhalter; Mikietz, Godoy, Rieckert y Galvan; Avalos, Zapata (Gauino), Perez y Zanatta; Wasinger (Rey) y Nuñez (Dallia). DT: M. Baima.Saccavino; Alemani, Peiretti, Merlino y Gugliemone; Gaitan (Infeld), Garcia, Jara y Grimaldi; Domingorena (Carelli) y Solis (Gonzalez). DT: G. Bessone.Goles: no hubo.Cancha: "Agustín Giuliani". Arbitro: Gonzalo Hidalgo. Reserva: Quilmes 1 - Bochazo 0.Pagliero; Acuña, Vasquez, Bracaccini e Isaurralde; Segovia (Vigetti), Pautasso, Vitarelli Góngora y Adrián Córdoba (Ocampo); Arias (Rocca) y Carrizo. Sup: Grosso y Diaz. DT: H. Togni.Pariani; Casallis, Dominguez, Marcelo Córdoba e Ibarra; Venica, Alan Zbrun, Velez y Citroni (Acosta); Mariano Godoy y Martin Godoy (Schonfeld). DT: D. Fardeletti.Goles: PT, 38' Adrián Córdoba (AQ). ST: 40' Lautaro Ocampo (AQ).Cancha: predio del autódromo. Arbitro: Guillermo Vacarone. Reserva: 0-0.Geist; Diaz (Puebla), Tellechea (Samaniego), Bravo y Valor; Portillo, Fraire, López y Baez (Velazquez); Ortiz y Capelletti. Sup: Grinovero y Allemann. DT: F. Mendoza.Gallizzi; Morello, Oliva (Walker, Grangetto), Arnaudo y Agustin Ferreyra; Forchino, Pezzi, Vignola y Gonzalez (Dobler); Andretich y Gilli. Sup: Ruppen y Rolando Ferreyra. DT: D. Priolo.Goles: PT, 14' Pablo Andretich (FC). ST: 27' Hernán Dobler -p- (F). Incidencia: PT, 22' exp. Federico Ortiz (AR).Cancha: Argentino de Vila. Arbitro: Ariel Gorlino. Reserva: 1-1.Alassia; Mitri, Charra, Martinez y Luciano Peirone; Singer (Albarracin, Palliero), Saavedra, Lorenzo Peirone y Rodriguez (Pérez); Bonafede y Schweda. Sup: Werro y Pucheta. DT: C. Scandalo.Viotti; Miranda, Tarasco, Restelli e Ibañez; Góngora, Zilli, Rojas y Clemenz (Barolo); Girard (Sosa) y Romero (Juarez). Sup. Baltazar Jacquat y Lorenzatti. DT: O. Born.Goles: PT, 15' Fernando Romero (F). ST: 20' Cristian Girard -p- (F) y 45' Rubén Rojas (F). Incidencia: exp. O. Tarasco (F) 44' PT.PROXIMA FECHASerá la segunda con estos partidos: Unión vs. Ben Hur; 9 de Julio vs. Dep. Aldao; Ferro vs. Atlético; Florida vs. Brown; Sp. Norte vs. Quilmes; B. Bochazo vs. Talleres; Ramona vs. Tacural y Peñarol vs. Libertad.