La temporada de Boca con dos ciclos diferenciados

BUENOS AIRES, 9 (NA, por Nicolás Gilardi) - La temporada del Boca campeón de la Superliga tuvo dos etapas bien diferenciadas, una primera signada por la solidez defensiva que le imprimió el entrenador rafaelino Gustavo Alfaro y una segunda, con un planteo más audaz, de la mano de su sucesor, Miguel Ángel Russo. Lo primero se vio reflejado en los pocos goles que recibió Boca, sólo ocho en 23 partidos, y lo segundo en el sprint final logrado por Russo, con seis victorias al hilo y anotando 16 goles, algo que permitió arrebatarle el título a River en un final infartante."Lechuga" había arreglado su llegada en diciembre de 2018, un momento muy duro para el elenco "xeneize", que había perdido la final de la Copa Libertadores frente a River, conducido todavía por Guillermo Barros Schelotto. Debido a eso, los objetivos de Alfaro eran levantar a un equipo caído desde lo anímico y volver a apuntar a la Copa Libertadores, por lo que el torneo local, logrado por de veces por el "Mellizo" parecía algo secundario.En la primera Superliga que jugó, la 2018-2019, terminó tercero con 51 puntos, a seis del campeón Racing, pero se disputaba en paralelo con la Libertadores, objetivo primordial. Fiel a su estilo, Alfaro armó el equipo de atrás para adelante, consolidó a Esteban Andrada en el arco, trajo a Lisandro López, para reforzar la defensa y pidió a un volante central que ya conocía, Iván Marcone.De la mano de Alfaro, Boca comenzó la Superliga con el pie derecho, acumuló nueve partidos sin derrotas, juegos en los que recibió sólo un gol. Si bien el equipo ganaba, no le sobraba nada y en muchos partidos se mostraba demasiado cauteloso, aunque los cuestionamientos no eran tantos debido a los buenos resultados. Estos le permitieron ser puntero, mientras en paralelo avanzaba en la Copa Libertadores, donde mostró buenos rendimientos de visitante.El punto de quiebre llegó en octubre: el martes 1 Boca perdió la ida de semifinales de la Libertadores frente a River, por 2 a 0 en el Monumental, un resultado que resultó ser corto por lo que fue el trámite, muy favorable al equipo de Marcelo Gallardo. El planteo dispuesto por Alfaro generó fuertes críticas, el equipo se resintió y eso se sintió también en la Superliga: el viernes 18 Racing le arrebató el invicto al ganar 1 a 0 en la Bombonera a solo cuatro días de la revancha con River.En la vuelta del superclásico copero, el conjunto "xeneize" dejó una mejor imagen y ganó 1 a 0, pero no le alcanzó, fue eliminado nuevamente por su histórico rival y esto fue un bombazo para el ánimo del plantel de Alfaro.Una nueva derrota en el certamen doméstico, como visitante de Lanús (1-2), le impidió a los de Alfaro volver a la punta, que a esa altura estaba en manos de Argentinos Juniors. El último tramo del año fue muy sufrido para Boca y para "Lechuga", ya que a los golpes deportivos se sumaba un clima político caliente ante las inminentes elecciones.Quedaba ya como única esperenza terminar el año puntero otra vez, pero no pudo con el "Bicho" de local -empató 1 a 1- y cayó con Rosario Central en Arroyito en el último partido del año (0-1). La derrota del oficialismo en las elecciones terminó de confirmar la salida de Alfaro, la nueva dirigencia eligió a Russo y éste rápidamente metió mano en el equipo.Le dio continuidad a la defensa de Alfaro, salvo en el lateral izquierdo, donde optó por el relegado Frank Fabra por sobre Emanuel Mas, borró a Marcone y dispuso que el colombiano Jorman Campuzano juegue como único volante central, una decisión que sorprendió a muchos.En cuanto a Carlos Tevez, Russo se diferenció de Alfaro, que decía que el "Apache" era su "bandera", pero no le terminaba de confirmar la titularidad. En cambio, el nuevo entrenador le dio protagonismo y la capitanía a "Carlitos", que terminó siendo uno de los puntos más altos, el goleador del equipo y autor del tanto del campeonato frente a Gimnasia.Además, trajo a Guillermo "Pol" Fernández, que tuvo rendimientos con altibajos, y explotó plenamente la velocidad de Eduardo Salvio y Sebastián Villa, sobre todo cuando los equipos rivales quedan mal parados. Estos movimientos y la premisa de adelantar el equipo, sobre todo cuando jugó en la Bombonera, marcaron la seguidilla de victorias que permitieron el campeonato.Con una nueva Superliga en el escudo azul y oro, ahora Russo tendrá por delante el objetivo que sus antecesores no lograron, la tan ansiada Libertadores.