Galleta mordida hace 50 años apareció dentro de un libro

Buenos Aires, 9 (NA) -- Hace unos 50 años alguien dejó una galleta mordida dentro de un viejo libro de la Universidad de Cambridge, que fue hallada por una empleada recién en febrero último.La aparición de ese resto de comida es toda una curiosidad ya que la edición de 1529 se hallaba en un sector donde no se permite comer.El manuscrito en cuestión estaba en el archivo de libros raros de la Universidad de Cambridge, un lugar al que no se puede acceder con comida, bebida ni bolígrafos.La vieja edición contiene las obras completas de San Agustín y llegó a la casa de estudios en 1970.Según explicó a The Sun la autora del inesperado hallazgo, "nadie lo ha mirado apropiadamente desde entonces"."Para el futuro, tenemos papel libre de ácido para marcar [en el libro]. Por favor, no usen productos horneados", escribieron con ironía en la página de Twitter de las colecciones especiales de la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, junto a una foto del hallazgo. .Las estanterías de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, albergan gran cantidad de ediciones raras y valiosas, entre ellos algunos manuscritos del período Tudor (1485-1603).