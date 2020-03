Barletta busca consolidar un espacio político amplio, de cara a 2023

Mario Barletta quien es exintendente de Santa Fe y hasta el año pasado ocupó el cargo de Embajador en Uruguay, pretende trabajar intensamente en la conformación de un espacio político amplio que contenga a dirigentes radicales, socialistas, del Pro, de la Coalición, convencido en que con trabajo, propuestas y un Frente integrador, se puede recuperar la provincia de Santa Fe, además de lograr ganar otras ciudades importantes y conformar un proyecto nacional.En relación al porqué eligió iniciar su recorrida por el Departamento Castellanos y particularmente por Rafaela, señaló que “creo que es uno de los Departamentos que nuclea a ciudades que son muy representativas de la provincia de Santa Fe, Rosario es Rosario pero es una ciudad como que se sale de escala de toda la provincia y de Santa Fe vengo y estoy diariamente; Castellanos es uno de los Departamentos muy representativos. Rafaela, Sunchales y hasta una localidad muy pequeña como Lehmann que está divina, fantástica y además vengo porque tengo muy buenos amigos y son gente con la que estamos trabajando, de hecho ya estuvimos abordando el tema de seguridad en el Aero Club de esta ciudad.En su paso por Rafaela el radical se tomó unos minutos para analizar todo los temas que hoy están en agenda y que preocupan y concentran la atención de la ciudadanía.Sobre este tema Barletta señaló que “después de la reunió que llevamos a cabo en Rafaela no hace mucho tiempo precisamente por el tema de la inseguridad, escuchando lo que la opinión de gente de los distintos Departamentos, mi preocupación creció después de ese encuentro porque caí en cuenta de que efectivamente desde el pueblo más tranquilo y pequeño está atravesado por este problema”.“Está claro que no es fácil solucionarlo, primero porque el tema de la seguridad no se soluciona totalmente porque la delincuencia y el delito no van a dejar de existir”, manifestó el dirigente que afirmó que es la política la que tiene que encarrilar estas cuestiones.“La escala a la que ha llegado a la provincia de Santa Fe es la que no tiene una explicación clara, y precisamente no se ha dado políticamente la dimensión que se tendría que haber dado para que no suceda. Yo digo que la provincia de Santa Fe es una provincia maravillosa en donde tenemos todo, producción primaria, conocimientos para hacer que la producción primaria genere valor agregado y esto genere trabajo. Tenemos Universidades, la del Litoral, la Universidad de Rosario, la de Rafaela, privadas, tenemos todo además de los recursos naturales, y no lo aprovechamos. No es explicable que la provincia esté en el lugar que encabece a nivel nacional las estadísticas por los hechos de inseguridad”, enfatizó.Barletta analizó lo que está sucediendo y dijo que en el crecimiento del narcotráfico hay causas concurrentes y no hay una sola causa.“Yo creo que hubo en su momento no se si un mirar para otro lado y no hacerse cargo o un desconocimiento, cuántas veces se dijo que la Argentina era un país de paso y se minimizó y de la noche a la mañana empezamos a tomar conciencia de cómo se desbordó el problema. Lo de Rosario tiene que ver con que es la ciudad elegida como pasa en Colombia o en México por tres razones: es una ciudad de buen tamaño, que no tiene la sede del gobierno allí y que tiene acceso de todo el resto del país y tiene salida al mundo; esas son las características que buscan los narcotraficantes. Después aparece lo otro, y es que no se hicieron las cosas bien durante mucho tiempo y que empezó a haber sospecha de connivencia entre el poder político, policial y judicial; y si bien hay que atacarlo hasta el hueso al tema, no hay que generalizarlo, de manera que influya en la relación de la gente con la policía”.En relación a este tema Barletta fue crítico de las negociaciones con los docentes que llevan a tener días de huelga en la provincia.“Hay provincias que no han arreglado pero que igualmente comenzaron las clases y mantienen el diálogo y quien me conoce sabe que voy a defender a muerte los reclamos de los docentes, pero que siga dialogando el gobierno con los gremios pero que haya clases, porque los chicos tienen un derecho que está por encima de cualquier reclamo”.“Se pierde un año con los paros, asambleas, si se cuentan los días desde que uno entró a la primaria y termina la secundaria, se perdió un año, teniendo todos los recursos que tenemos estamos así no se entiende. Nosotros estamos a disposición para aportar, no es la intención sacar ventajas políticas pensando en las próximas elecciones. En estos días presentamos con el diputado Alejandro Boscarol el proyecto para que se cumplan con 190 días de clases y el año pasado se trató el proyecto de ley de educación y todavía no tenemos ley de educación”.Mario Barletta señaló que cuando gobernaba Mauricio Macri, la provincia de Santa Fe recuperó ese 15% y eso es mucha plata y las prioridades hay que establecerlas y hoy no parece que esto ocurra subrayó.El ex intendente de Santa Fe fue claro respecto a su figura y a su reaparición activa en la escena política santafesina, no negó sus pretensiones de conformar un proyecto que recupere la ciudad de Santa Fe, la provincia y gane otras ciudades.Barletta está armando una fundación que se llamará Podés contar conmigo y cuyo objetivo será proponer a través de iniciativas soluciones o alternativas ante ciertas problemáticas.“Estamos trabajando bajo una perspectiva política para conformar un espacio para recuperar lo perdido, ganar aquellas ciudades que no hemos ganado y ganar la provincia ya que lleva más de cincuenta años sin ser gobernada por un radical. Las aspiraciones no son personales, son de un espacio político”, dejó en claro el radical.