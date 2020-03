Lo aseguró el dirigente de Juntos por el Cambio, que recorrió esta semana el departamento Caseros. Allí se reunió con representantes del sector agropecuario, con quienes conversó sobre la realidad del sector y el impacto de los cambios anunciados por el gobierno de Alberto Fernández en materia de retenciones. También mantuvo un encuentro con agencias de turismo pymes de la región, afectadas por el impuesto PAIS; y se reunió con dirigentes de las fuerzas que integran la coalición, publicó El Desafío Semanario.“Este nuevo aumento de las retenciones que dispuso el gobierno de Alberto Fernández va a generar una caída en la inversión y será un desincentivo para producir, porque las retenciones son un muy mal impuesto”, alertó José Corral, que esta semana recorrió el departamento Caseros donde se reunió con productores de la zona núcleo -una de las más importantes de la provincia y del país- con quienes analizó la situación del sector tras los anuncios efectuados recientemente. Tras la reunión con productores de Casilda y Chabás, José Corral enfatizó que las retenciones “no distinguen a aquel productor que fertiliza e invierte en el suelo del que no lo hace; no distingue al que está cerca del puerto del que está lejos; no distingue al que se preocupa por innovar del que tiene solo una mirada más extractiva, y castiga a todos por igual”, remarcó. Y agregó también como otra crítica que “las retenciones no se coparticipan: es dinero que queda en las rentas generales de Economía en Buenos Aires”. En ese punto, consideró que “el Estado tiene que acompañar al productor, pero para eso tiene que escuchar, y por eso nosotros -desde el lugar de oposición que nos toca ocupar- nos reunimos con nuestros productores para escuchar su opinión y compartir miradas, para después, a través de nuestros legisladores, expresarnos en el Congreso”, resaltó. José Corral -que estuvo en el departamento Caseros invitado por dirigentes locales y acompañado por el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Juan Martín- apuntó que “la agroindustria argentina es un verdadero complejo productivo, que requiere de estímulos y de incentivos, y así como en el Gobierno anterior la quita de retenciones fue generando mejoras en el sector, las medidas de la actual gestión van a impactar negativamente en todos los pueblos y ciudades, no solo en el campo”. En esa línea, el dirigente recordó que el gobierno de Cambiemos “había hecho lo contrario, eliminando retenciones, y eso tuvo como respuesta del sector más cosecha, rotación de cultivos -además de la soja apareció el maíz, el trigo, por ejemplo-, además de la compra de bienes de capital que en muchos casos se producen en la provincia de Santa Fe. Nuestra agroindustria no es solamente el cultivo de la soja: es una verdadera cadena de lo que se llama bioeconomía, que genera un conjunto de actividades conexas que le da vida y circulación a nuestros pueblos y ciudades”, reseñó. Durante su visita al departamento Caseros, José Corral se reunió también con representantes de agencias de turismo pymes de la región. “Nuestros diputados, especialmente Juan Martín y Ximena García, estuvieron trabajando desde el comienzo, cuando se dio el debate en el Congreso Nacional, dando cuenta de la inconveniencia del impuesto PAIS, que es un golpe al turismo y a los sectores medios, que utilizan las agencias y el vínculo con el extranjero no solo para el ocio, sino también profesionalmente y para los negocios”, analizó. También apuntó que “más allá de que el Gobierno impuso su postura, ahora nuestros legisladores están trabajando en pos de trámites simplificados y más eficientes, que permitan que la actividad no se caiga, lo que significaría perder muchos empleos”, alertó. Finalmente, contó que en su paso por Caseros también “estuvimos reunidos con dirigentes de Juntos por el Cambio -radicales y de otras fuerzas-, tanto en Casilda como en Chabás, y terminamos en una cena, dialogando y compartiendo miradas para la construcción no solamente de un trabajo político ejerciendo la tarea de oposición, sino también formulando opciones de gobierno para el futuro”.