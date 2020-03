Coronavirus: La provincia está preparada

La secretaria de Salud, Sonia Martorano, destacó que “la provincia cuenta hoy con una mesa coordinada público privada integrada por directores de hospitales y sanatorios; asociaciones médicas y clínicas; personalidades aeroportuarias; sanidad de frontera; Secretaría de Salud municipal; e Infectología de la Municipalidad y de la provincia”.En ese contexto, valoró: “Es una mesa de diálogo, de trabajo, donde conversamos sobre las últimas novedades del virus, con notas que nos dio el doctor Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, para sacarnos las dudas y llevar los protocolos al día”.En consonancia, en relación a la activación de protocolos, Martorano aseguró que “al arribar se realizan controles de la curva térmica. Si en el avión algún pasajero percibe síntomas, se efectúa una declaración jurada y se hace un seguimiento. Eso está contemplado”. Además, resaltó que “los últimos casos han sido asintomáticos y en ese caso no presenta riesgo de contagio, pero este es un virus nuevo y puede ir cambiando. Lo que pedimos es responsabilidad ciudadana, es decir, quien llegue del exterior, de un lugar con circulación viral, con fiebre y cuadro respiratorio, que de aviso al médico. De hecho, hubo muchas notificaciones y se ha trabajado sin problemas”.Asimismo, consultada acerca del riesgo de contagio en niños y niñas, Martonaro indicó que “hay muy poco contagio a menores de 14 años y cuando presentan la enfermedad los síntomas son leves. No existen muchas precisiones sobre el virus, pero esa es la información que se maneja. Por este motivo no estarían en riesgo las clases”.Finalmente, sobre el caso sospechoso de coronavirus en Rosario, la secretaria de Salud, indicó que “hemos tenido reportes y notificaciones, como el caso de ayer en el Hospital Provincial. En particular esta situación era un cuadro febril y respiratorio, pero con el antecedente de un viaje a España. Hay que recordar que hoy España no se encuentra en la lista de países con alta circulación viral, de cualquier modo, se le realizaron a esta persona todos los estudios correspondientes. A las 20 horas nos notificaron que era Influenza B+”.