Entrevista a fondo con Castellano

A unos días de su discurso en el acto de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo, el intendente Luis Castellano se refirió a los fundamentos que dirigirán sus acciones este año.De este modo, enumeró en primer lugar, los tres pilares sobre los que se erige su gestión 2020: el control territorial, la prevención del delito con políticas de diseño urbano y el fortalecimiento del tejido social."El primero es el esquema de seguridad territorial, que tiene que ver con todo lo que es la Guardia Urbana, la coordinación con la Policía de la Provincia, con la Gendarmería Nacional, la tecnología para nuestro Centro de Monitoreo, las cámaras, todo lo que es el patrullaje, el vínculo con la justicia, los allanamientos, la coordinación del 105 y el 911, la Policía de Acción Táctica, la Policía Comunitaria. Todo lo que se haga en el territorio es uno de los andariveles fundamentales sobre los cuales nosotros, no es que vamos a trabajar, sino que ya empezamos a trabajar"; enumeró.En tanto, con respecto al segundo eje, tiene que ver con el diseño y la infraestructura urbana. "Esto es justamente que la ciudad tenga espacios públicos diseñados, pensados y ejecutados para que el vecino y la vecina trabajadora, para que los jóvenes y los niños, tengan un lugar donde se sientan cómodos, seguros, donde puedan desarrollar sus actividades, ir con su familia, tomar mate, divertirse, jugar pasarla bien, leer. Y eso es diseño de infraestructura urbana, es obras de pavimento, obras de cloacas, es iluminación, es recolectar los residuos todos los días y lograr que los espacios estén limpios".Añadió que "el espacio público que está iluminado, que está limpio, que está usado por la familia, es un espacio público hostil para la delincuencia. Y nosotros tenemos que llegar a que el ciento por ciento de los espacios públicos de la ciudad sean hostiles para la delincuencia".Como tercera prioridad para este año, el intendente remarcó la necesidad de trabajar "en la reconstrucción de un tejido social que está destruido por muchas razones. Pero es fundamental hacerlo, porque hoy, las dos instituciones que han sido y son todavía el sostén de una sociedad -la familia y la escuela- se encuentran jaqueadas por los enormes cambios que ha tenido nuestra sociedad. Y ahí hay que profundizar, sobre todo en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de las niñas, los niños y los jóvenes, que en muchos casos, no pueden encontrar un proyecto de vida; y no pueden encontrar un proyecto de vida por miles de razones. En algunos casos por violencia, en otros por situaciones económicas gravísimas, por cuestiones que tienen que ver con su inserción laboral, porque no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela, por situaciones de hambre".Castellano también mencionó el flagelo de la droga. "Una de las cosas que irrumpió fuertemente en los últimos años -y que ni siquiera estuvo la intención de dar una pelea frontal contra ello- es la aparición de la droga. La droga es lo que va haciendo estragos en los pibes, y no solamente en los sectores de vulnerabilidad. Lo va haciendo también en los sectores medios y medios altos. Y es ahí donde ahora hay que dar la batalla frontalmente desde todos los lugares, cada uno en la escala que le corresponde y con las responsabilidades que tenemos en el lugar donde estamos. Pero, fundamentalmente, lo que necesitamos es que la Justicia avance firme en los allanamientos, que desarme los lugares donde se vende droga, que desarme los lugares donde se venden sustancias que matan a la gente. Y ahí yo entiendo que hay una deuda enorme que la Justicia tiene para con la ciudadanía. Es ahí donde yo tengo un reclamo muy fuerte para hacer, porque en los últimos años no se vio esa pelea constante, permanente, pública y con hechos. Y las consecuencias son las que vemos diariamente; cualquier vecino, cualquier vecina, de cualquier barrio, sabe cuáles son los lugares donde se vende droga".Consultado sobre por qué podría lograrse ahora algo que antes no se pudo, Castellano respondió: "Porque ahora nosotros tenemos apoyo provincial y nacional. Y áreas como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia -que fue un enorme hueco durante estos últimos 12 años-, hoy tienen presencia. Hoy hay un equipo que coordina con nosotros y estamos trabajando en política en el primer territorio, tanto en el primero como el segundo nivel. Que nosotros podamos saber que llevamos el mismo reclamo durante 10 años a los ex gobernadores socialistas, y hoy por primera vez se lo dimos al nuevo ministro de Seguridad y ya tenemos respuesta, es saber que uno tiene respaldo. Y esto es lo que Rafaela viene necesitando desde hace rato y que explotó en el hartazgo sobre fines de año y principio del 2020".En cuanto al imaginario social, que esboza el deseo de volver a la Rafaela de hace 30 años, Castellano enfatizó: "Rafaela no fue ni es una isla. Y nosotros nunca la pensamos como una isla. Sí, Rafaela ha tenido desarrollos propios importantes en un montón de temas. Pero Rafaela está inserta en una Argentina en crisis. Y eso también tiene que pensarse. Tanto la situación económica como la inseguridad, nos afectan directamente. Estamos atravesando un principio de milenio y eso nos lleva a repensar todo. Los cambios se dan en todo sentido: en la familia, la pareja, los vínculos, las instituciones, la manera de aprender y enseñar, la autoridad, la política, las relaciones internacionales, el medio ambiente. Osea, no es que tenemos que volver para atrás. Tenemos que ver cuál es el desafío de esta época que nos toca atravesar, que es de tal complejidad, que la solución a los problemas, la tenemos que construir entre todos".De ese modo, el primer mandatario local se refirió a la urgencia de afrontar los problemas complejos entres todos, con compromisos genuinos. Y explicó: "Necesitamos de todos. No podemos hacernos los distraídos. Yo entiendo que la responsabilidad se ponga en mí, que soy el intendente, porque lógicamente es a quien primero le toca el timbre un ciudadano, una ciudadana que quiere ver mejor a su ciudad. Pero también he escuchado muchísima cantidad de gente que apoya, que quiere aportar, que tiene ganas de ayudar desde algún lugar. Eso necesitamos, de todos: del oficialismo y de la oposición; de la Justicia, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en todos sus niveles; de los ciudadanos que trabajan en instituciones"."Hay muchas instituciones que vienen trabajando desde hace tiempo y muy bien el tema de la niñez, por ejemplo. Lo que pasa es que el gran desafío es coordinar los esfuerzos. Por eso creamos la Unidad Ejecutora, para coordinar todos los programas municipales. El Estado debe coordinar lo que tiene apuntado a esta prioridad. El gran desafío es que nosotros lideremos un proceso de coordinación para trabajar justamente en la restitución de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes; y que puedan armar su proyecto de vida, que en muchos casos no está, no existe", remarcó Castellano.Finalmente, habló del tema de los tiempos, de la aceleración con que se dieron algunas acciones y el impacto que tuvieron. "Lo que sucedió a fin de año y a principios de éste, precipitó todo, en un momento en donde nosotros estábamos comenzando el proceso de planificación. Creo que sí se han acelerado procesos y se ha puesto a Rafaela en un lugar de aún mayor importancia del que tenía, por el hecho del alineamiento político. Esa expresión genuina de la gente puso a Rafaela en un lugar donde se muestra que acá también están pasando cosas: hay problemas de inseguridad, hay manifestaciones importantes. Entonces, no es que está todo bien y los problemas están en Rosario o en Santa Fe. No, no está todo bien. En Rafaela, claramente se necesita un cambio a nivel de seguridad y a nivel de Justicia"."Los resultados en los ejes de la seguridad dura y el del diseño urbano pueden verse más rápidamente. Pero la reconstrucción del tejido social -que no lo vive solo Rafaela, sino el país y el mundo, por los enormes cambios que se están dando- no lo vamos a ver en el corto plazo. Reconstruir el tejido social es algo que vamos a ver a mediano y largo plazo. Lo sabemos. Pero también sabemos que ése es el único camino posible", concluyó.