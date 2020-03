Hoy comenzó el paro del campo

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias comenzó hoy un paro por cuatro días, que se extenderá hasta el jueves, para reclamar contra la suba de un 33 por ciento de retenciones a la soja dispuesta por el Gobierno.La medida de fuerza consiste en el cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación, y de ganado vacuno para faena, según informaron desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).Miembros de la Mesa de enlace que integran CRA, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria, advirtieron al público en general que la protesta "no provocará aumentos sobre los precios ni desabastecimiento".El paro que comenzó en la medianoche del domingo y finalizará a la 00:00 ya del viernes 13, no contemplará cortes de rutas pero esperan un "alto acatamiento" por parte de los productores.La Mesa de Enlace decidió este cese de comercialización en rechazo a la decisión del Gobierno de aumentar de 30 a 33% las retenciones a la soja y sus subproductos.Las entidades agropecuarias del NEA y NOA enroladas en su propia mesa regional también acompañarán el paro y advirtieron que no se tiene en cuenta "la lejanía de los puertos que tiene la producción del norte".Por otra parte, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, aseguró que "sólo un cuarto de los productores de soja tendrá el efecto de la suba del 3%" y destacó que ese incremento le permitirá recuperar a las Economías Regionales cerca de 200 millones de dólares".Según el nuevo esquema de retenciones, que el Gobierno formalizó en el Boletín Oficial, el aumento sólo afectó a la soja, mientras que productos como el aceite de girasol, la harina de trigo, la lana limpia, el maíz pisingallo, el maní, los garbanzos y las lentejas, entre otros, percibieron bajas de entre 2 y el 5%.El maíz, el trigo, la carne bovina, la leche en polvo, el algodón, la papa, el vino, las frutas y verduras, el pollo y los lácteos no sufrieron modificaciones.En plena medida de fuerza, el miércoles 11 de marzo, se cumplirán 12 años del estallido del conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner en 2008.El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, ratificó su apoyo a la medida de fuerza de la Mesa de Enlace agropecuaria para "mantener la unidad" pero advirtió que no van a "admitir una escalada".El dirigente de la FAA expresó que haber acompañado la medida puede en un futuro "costarle caro" y explicó que dentro de la entidad hay una diversidad de opiniones "muy importante" y que por eso dieron "libertad de acción".Achetoni consideró que los derechos de exportación son "impuestos extorsivos" y que es necesario reemplazarlos con un impuesto a las ganancias "progresivo" de manera que diferencie de una manera clara al pequeño, del mediano y gran productor."La visión que tengo es que los productores necesitan darse una chance y hay que acompañar a los que realmente se están sintiendo desplazados en estos momentos y bajar la tensión", destacó el presidente de la FAA.Sin embargo, Achetoni aclaró que desde la Federación hubiesen preferido que "se agotaran todas las instancias de diálogo" antes de llevar a cabo un paro y que la medida podría ser "precipitada".En esta línea ratificó que la protesta no es "contra" el Gobierno, sino "contra el ajuste del FMI" que "no les permite producir"."Hay un contexto bastante complicado: el precio planchado, el coronavirus y la sequía importante en la zona núcleo hacen que el aumento del 3% sea significativo para las Economías Regionales", señaló Achetoni.Al respecto, destacó que están solicitando la creación de un "fondo" para que las Economías Regionales puedan "ser parte de la solución" generando empleo y no contribuyan a formar parte del "problema".