La salud de Florencia Kirchner

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La cineasta Florencia Kirchner, hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, publicó una foto de cuando estaba internada en una clínica de Cuba y se quejó de que "exista una nueva boca cerrada ante enfermedades psíquicas y el dolor", a la vez que afirmó que no le da "vergüenza" escribir sobre su estado de salud.A través de su cuenta de Instagram, la joven de 29 años difundió una foto "de una de las primeras vistas que tenía a la mañana" al despertar en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas, donde estuvo internada algunos meses en 2019."En muchas ocasiones y por días continuos, después de que me despertaran, era esa una de las primeras vistas que tenía a la mañana", escribió la artista, acerca de una foto en la que se ve el tradicional regulador de oxígeno que se encuentra en la cabecera de las camas hospitalarias.Asimismo, se observa la tapa del volumen uno de "Los diarios de Virginia Woolf", de la consagrada escritora británica."Nunca había pensado en la primera vista al despertarme, en cómo eso puede estar definiéndome transitoriamente", expresó.Y agregó: "En mi casa mi primera vista es la mesa de luz con una foto de mi hija y el agua o el libro que dejé ahí por la noche. Ahí no. Ahí veía objetos que no quería ver. Con vientos de hospital que subrayaba en estos diarios".Florencia Kirchner recordó en su publicación que Woolf no escribió nada durante dos años por caer internada por una de sus crisis."Más adelante Virginia lo terminó haciendo y también se ve en sus novelas, pero en un principio ni siquiera lo hizo en un diario personal, eso de poner la enfermedad en primera persona", relató.Ante ello, explicó: "Por eso hablo de esto acá porque estos temas parece que hay que guardarlos en el hueco de un tronco y que te los custodie el árbol. Que nadie sepa. Que nunca hablar porque es exponer".