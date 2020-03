“Para Jesús la mujer es ese ser único, lo más parecido a Dios”

El Día Internacional de la Mujer tendrá este domingo 8 de marzo distintas actividades que reflejarán las luchas por los derechos de las mujeres, el rechazo a la violencia que hoy azota a miles de mujeres que son víctimas de situaciones aberrantes; habrá otros sectores y organizaciones que celebren la figura de la mujer como gestora de vida y una misa en la Catedral San Rafael presidida por Monseñor Luis Fernández para conmemorar esto.En una charla profunda sobre la figura de la mujer, el Obispo de la Diócesis de Rafaela señaló: “para Jesús la mujer es ese ser único y lo más parecido a Dios, sobre todo la mujer es la que más habla de la vida de Dios porque la llevó dentro suyo. El mismo hijo de Dios no quiso venir desde una energía o algo raro, sino que quiso venir como cualquier hombre en el vientre de una mujer, a través de María”.“Ningún otro ser tiene esta capacidad de traer la vida como lo hace la mujer. Jesús sacaba de la mujer lo mejor que tenía y se relacionaba mucho con ella y siempre la colocaba en el centro, sobre todo se comentaba que sacaba las expresiones más bellas de la vida porque a partir de lo que las mujeres dialogaban con él, podía enseñaba a tener paciencia, a tener esa misericordia, esa dulzura, tomando de ejemplo a la mujer para mostrar la vida de Dios”, expresó Monseñor.Sobre este tema que nunca dejó de estar en primer plano en la sociedad, Monseñor Fernández manifestó que “no quiero ir a enfrentamientos, ni discusiones, solo quiero hablar de la belleza y de la ternura de la mujer y darnos cuenta de lo maravilloso que ellas tienen. La iglesia no está para discutir ni para enfrentarnos, nosotros celebramos el día de la mujer porque vemos en ella ese ser entrañable, ese ser que es capaz de enseñar lo que es la vida. De la mujer hay que hablar de lo que realmente valoramos, de lo que enamora al varón, del cariño con el que nos trata; Jesús vio en ella algo tan valioso que lo dio al mundo para que realmente el mundo descubriera el amor que Dios tiene por la humanidad a través de su existencia.El Obispo Luis Fernández al ser consultado sobre cuál sería el mensaje para los legisladores que tendrán la responsabilidad de analizar y discutir un nuevo proyecto para legalizar el aborto en la Argentina, manifestó que "nuestro pensamiento no es hipócrita, nuestro pensamiento está basado en el Evangelio, en las santa escrituras, los pensamientos de la Iglesia no es un invento de este tiempo, y yo recibí desde pequeño lo que nuestros abuelos nos dijeron de lo lindo que es venir al mundo, valorando siempre a la mujer como presencia que ayuda a vivir por su paciencia, entrega, por su cercanía y belleza”.“Los legisladores tendrán que tener en cuenta lo que a lo largo de los años el pueblo argentino vivió y lo que hace dos años ocurrió. Hay más de medio país que sigue defendiendo la vida y valora a la mujer, la respeta, la cuida. No piensen que simplemente queremos pelear contra alguien simplemente queremos que nos entiendan y respeten como respetamos el pensamiento del que piensa distinto”, sostuvo el Obispo.Y finalizó dejando en claro que “nos dolería mucho que un país empiece a andar por otros caminos que hasta ahora no anduvo. Realmente la Argentina vivió de la honestidad y de la dignidad, no vaya a ser que en estos tiempos por la necesidad de los votos nos vendamos al mejor postor”, subrayó Luis Fernández.