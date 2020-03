Dura derrota del Juvenil

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby tuvo un mal debut en el Campeonato Argentino M18, en el que integra la Zona Campeonato. Este sábado perdió, como local en cancha de Universitario de la capital provincial, frente a Córdoba por 48 a 10, en un partido que tuvo el arbitraje de Mauro Rossi, de la URBA.

En la derrota ante Los Doguitos los puntos de la USR llegaron por intermedio de un try del wing Juan Cruz Fleitas (jugador de CRAI), más una conversión y un penal del medio scrum Juan Cruz Strada (de Santa Fe Rugby). Cabe mencionar que fueron titulares los jugadores de CRAR, Pedro Ambort, Lorenzo Colidio, José Cáceres, Pedro Rubiolo y José Francone. Luego ingresó Tiziano Hang.

En la próxima fecha, a jugarse el sábado 14 de marzo, Santa Fe deberá visitar al combinado de la Unión de Rugby de Cuyo, en cancha de Marista RC. Por el mismo grupo, Cuyo le ganó a Tucumán como visitante por 25 a 19.



Santa Fe 10- Córdoba 48

Santa Fe: Mateo Nuñez, Pedro Ambort y Bautista Sakr; Lorenzo Colidio y José Cáceres; Pedro Rubiolo, Joaquín Torres (c) y Marcos Ribot; Juan Cruz Strada y Francisco Ávalos; Mauricio Mansilla, José Francone, Santiago Gorla, Juan Cruz Fleitas y Juan Ignacio González. Entrenador: Luciano Bordón.

Ingresaron: Lisandro Fonti, Santino Corti, Agustín Giménez, Justo González Viescas, Axel Rista, Ticiano Hang y Lautaro Rivas.

Córdoba: Boris Wenger, Lucas Bredanini y Genaro Ballarino; Giuliano Petiti y Lautaro González Las Heras; Lorenzo Aramayo, Manuel Cugat y Lucio Willington; Agustín Moyano y Franco Avaca; Thomas Nihoul, Mauricio Kember, Joaquín Soldevila, Facundo Cassutti y Felipe Acuña. Entrenador: Diego Ghiglione.

Ingresaron: Ignacio López, Agustín Córdoba Brugnoni, Luciano Lampasona, Gastón Garayzabal, Ignacio Ceppolino, Valentín Pieretto, Nicolás Hitt Reyes y Juan Ignacio Pérez Jaime.

Primer tiempo: 2´ try Avaca convertido por Kember, 5´ penal Juan Cruz Strada, 8´ try Juan Fleitas convertido por Strada, 20´ try Lautaro González, 28´ try Casutti convertido por Kember, 30´ try Agustín Moyano convertido por Kember. Parcial: Santa Fe 10- Córdoba 26.

Segundo tiempo: 5´ penal Kember, 9´ try Boris Wenger convertido por Kember, 25´ try Gastón Garayzabal convertido por Kember, 29´ try Juan Ignacio Pérez Jaime convertido por Kember. Amarillas: Boris Wegner (Cba), Mauricio Mansilla y Juan Cruz Fleitas (Santa Fe).