Jaguares en un flojo partido

Jaguares, la franquicia de la Unión Argentina de Rugby (UAR) en el Súper Rugby, cayó frente a Sharks en un partido correspondiente por la sexta fecha de la temporada 2020 en el que fue el último partido de su minigira por Sudáfrica. El conjunto dirigido por Gonzalo Quesada no logró hacer pie en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban, se vio superado por su rival en intensidad y terminó perdiendo por 33 a 19. El rafaelino Mayco Vivas fue titular y jugó hasta los 14 minutos del segundo tiempo, en que fue sustituido por Nahuel Tetaz Chaparro.Con este resultado, Jaguares finalizó su minigira por el país africano con un solo triunfo, el que consiguió frente a los Bulls por 39 a 24 y dos derrotas, la de este sábado y ante los Stomers por 17 a 7. En lo que va de 2020, el elenco nacional jugó las seis fechas del Super Rugby y acumuló su tercera derrota mientras que se alejó de la cima de la conferencia sudafricana, pero, a pesar de que se trataba de un partido decisivo ante un rival directo, todavía queda mucho por jugar y se mantiene en la lucha.Los próximos enfrentamientos de la franquicia argentina de la UAR serán frente a Highlanders en en el estadio José Amalfitani el próximo sábado el 14 de marzo y una semana después ante los Stormers en el mismo escenario.Esta es la síntesis: Árbitro: Marius van der Westhuizen. Estadio: Kings Park Stadium (Durban).Ox Nche, Kerron van Vuuren y Thomas du Toit; Ruben van Heerden y Hyron Andrews; James Venter, Tyler Paul y Sikumbuzo Notshe; Louis Schreuder y Curwin Bosch; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am (capitán) y Sbu Nkosi; Aphelele Fassi. Entrenador: Sean Everitt.Cambios: Primer tiempo: 20m, Madosh Tambwe por Nkosi. – temporario, reingresó a los 33 -. Segundo tiempo: 13m, Craig Burden por van Vuuren y Le Roux Roets por Andrews; 18m, Henco Venter por Paul y Sanele Nohamba por Schreuder; 26m, Juan Schoeman por Nche y y John-Hubert Meyer por du Toit, y 39m, Jeremy Ward por Esterhuizen.Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; Guido Petti y Matías Alemanno; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (capitán), Matías Moroni y Santiago Carreras; Joaquín Tuculet. Entrenador: Gonzalo Quesada.Cambios: Segundo tiempo: 14m, Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas, Santiago Medrano por Sclavi y Santiago Socino por Montoya; 18m, Santiago Grondona por Kremer y Santiago Chocobares por Moroni; 22m, Sebastián Cancelliere por Boffelli y Lucas Paulos por Petti, y 28m, Domingo Miotti por Díaz Bonilla.Tantos: Primer tiempo: 4m y 10m, tries de Andrews y Notshe, el segundo convertido por Bosch (S); 17m, try de Carreras (J), 22m, penal de Bosch (S), 26m, try de Esterhuizen convertido por Bosch (S), y 35m, try de Tuculet convertido por Díaz Bonilla (J).Segundo tiempo: 2m y 8m, penales de Bosch (S); 11m, try de van Vuuren (S), y 35m, try de Cancelliere convertido por Miotti (J).GOLEO CEIBOSUnas cuatro mil personas colmaron la capacidad de la cancha de Tala de Córdoba para ver el debut histórico de Ceibos, la franquicia argentina que participa de la primera Superliga Americana de Rugby, el torneo profesional sudamericano. Y como era de esperarse el bautismo fue con goleada: 48-8 a Olimpia, conjunto paraguayo que cuenta con varios jugadores argentinos, más algunos sudafricanos, namibios y fijianos.En el otro partido de la primera fecha, Selknam de Chile derrotó como visitante 15-13 a Peñarol de Uruguay, mientras que Corinthians tuvo fecha libre. La segunda jornada se disputará el viernes 13 de marzo (Olimpia vs. Corinthians) y el sábado 14 (Selknam-Ceibos).