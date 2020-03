“Debemos generar herramientas para que construyan proyectos de vida”, dijo Castellano

“La degradación que está ocurriendo en nuestra sociedad no la vimos nunca. No puede ser que un niño muy pequeño con 9 años esté a punto de entrar al delito, no puede suceder, no puede sucedernos”, empezó diciendo el intendente Luis Castellano al abrir el Segundo Encuentro de Infancias y Juventudes, junto a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo y a la secretaria de desarrollo humano, Miriam Villafañe.En las instalaciones de la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, el mandatario local dijo que “a esta problemática no la vamos a solucionar con leyes, sino generando herramientas para que nuestros niños, niñas y adolescentes construyan sueños y un proyecto de vida, por eso lo que tenemos que hacer ahora es trabajar juntos”.Castellano le agradeció a la Secretaria de niñez adolescencia y familia y a la Directora provincial este compromiso que asumieron y que un sábado lo hayan destinado a participar de esta actividad; manifestó que él le pidió especialmente a Omar Perotti trabajar de manera prioritaria es estas temáticas.“No quiero mirar más para atrás porque nos hace mucho daño, pero no quiero dejar de decir estas cosas”, refirió el mandatario en clara alusión a los programas que ya existían en el ámbito de la anterior subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y que nunca se habían ejecutado.El intendente se dirigió a todos los presentes y señaló que “especialmente le pedimos a la secretaría de cultura que lleve la cultura a los barrios, lo digo como ejemplo, todo lo que tenemos tiene que servir para construir esos sueños, ya sea a través del deporte, de la música o de lo que fuera”.“Claramente cuando con el gobernador pensamos los programas prioritarios para la ciudad hablábamos que uno de los programas tenía que ver con la seguridad y otro fundamental para el mediano y largo plazo tenía que ver con la restitución del tejido social; tejido social que en su institución más importante que es la familia, hoy está absolutamente degradado, disgregado, deshilachado, y ahí es donde todas las instituciones que hoy están presentes, que trabajan desde hace mucho tiempo, también junto al gobierno provincial y al Concejo, junto a oficialismo y oposición, estamos llevando adelante un proceso para coordinar las acciones del Estado”, finalizó Castellano.