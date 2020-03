Celebración hablando de “Trascender el liderazgo”

El último jueves en el Salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela, el grupo de Mujeres Agropecuarias (GAMA) en el marco del los 25 años del grupo y en la previa al Día Internacional de la Mujer, realizó dos charlas a cargo de profesionales de la Escuela de Coaching Ontológico Americano (ECOA).El grupo de Mujeres Agropecuarias que celebra 25 años trabajando dentro de la Sociedad Rural de Rafaela, organizó dos charlas bajo el título “Trascender el liderazgo” y a cargo de Alejandro Sambito y Sergio Manassero, profesionales de la Escuela de Coaching Ontológico Americano (ECOA).La actividad tuvo un fin solidario ya que cada concurrente debía aportar un litro de leche, para la Casa del Niño, Camino de Esperanza. Se terminó recaudando más de 170 litros de leches para la institución rafaelina y quedó en evidencia el compromiso social de la comunidad.La apertura del encuentro estuvo a cargo de la presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, que valoró el esfuerzo y perseverancia de la mujer agropecuaria y sobre todo el liderazgo que muchas veces debe asumir.Luego Noelí de Marco, actual presidente de GAMA agradeció la participación y el acompañamiento a lo largo de estos 25 años por parte de la sociedad, destacó el rol de la mujer y recordó la trayectoria del grupo de mujeres agropecuarias. Además saludó a todas las mujeres presentes en el Salón Centenario por el Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo.Así lo entiende Alejandro Sambito quien señaló que “hoy yo vine a trabajar el tema de las mujeres que inspiran, esas mujeres que de algún modo con su liderazgo positivo influyen en otras para que se superen diariamente. Hay mujeres que inspiran y ejercen un liderazgo positivo sobre otras de eso no hay dudas”.El disertante señaló que “estás mujeres que inspiran lo hacen a través de un liderazgo efectivo, a partir de las acciones que llevan adelante, a partir de lo que conversan, de lo que hablan y obviamente motivan a otras mujeres a seguirlas; no es casualidad que las eligen y las eligen porque creen en ellas y una manera de que las otras personas puedan empoderarse a partir de eso es por esa misma elección, porque las validan como líder y una palabra de ellas es muy importante a la hora de que puedan darle una oportunidad o vean una posibilidad en una persona para que pueda expandir todo su potencial”.Sambito subrayó que “nosotros como coach hablamos y trabajamos mucho de las conversaciones internas, sobre la emocionalidad, así que en cierta manera la mujer pueda conversar estos temas si necesitan algún tipo de asistencia. Muchas veces no necesitas un coach o un psicólogo o un terapista, pero tenés una amiga que posiblemente a partir de una conversación poderosa, la lleve a ese lugar a través de preguntas”.Por su parte Sergio Manassero manifestó que “del liderazgo que no siempre se habla es del liderazgo interior y es muy importante. Yo siempre digo que lo importante es aprender a conocernos en esto de si uno puede hacerse líder y yo creo que sí, siempre y cuando aprenda a conocerse y a liderarse a uno mismo; muchas veces queremos por ejemplo liderar un equipo de trabajo o un equipo de gente y no sabemos liberarnos a nosotros mismos, entonces lo que digo es que la mujer es importante que aprenda a empoderarse y ese empoderamiento comienza con el liderazgo interior”“Todo empieza cuando empezamos a hacernos cargo de la situaciones que nosotros podemos gestionar, obviamente tenemos circunstancias externas que no dependen de nosotros, pero si hay una frase que a mí me gusta mucho que dice el 10% es lo que pase y el 90% cómo reacciona a lo que pasa, entonces creo que el empoderamiento comienza en ese 90% que yo hago con lo que me pasa, porque cuando nos empoderamos aprendemos a ver qué podemos hacer diferente para cambiar la realidad en la que estamos viviendo”, dijo Manassero.