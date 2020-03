Absoluto compromiso en el segundo encuentro de Infancias y Juventudes

Lograr que un sábado, -día de descanso para muchos- se convocaran más de 150 personas en la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, para participar de las mesas de trabajo de este Segundo Encuentro de Infancias y Juventudes, habla del enorme compromiso de los referentes de instituciones intermedias junto con el Estado local y provincial, para afrontar una problemática que hoy nos interpela y atraviesa como sociedad: la de la minoridad y la vulneración de derechos.

Encabezaron la jornada, el intendente de la ciudad, Luis Castellano; la secretaria de desarrollo humano local, Miriam Villafañe; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo; la directora provincial de Niñez y Adolescencia, Sandra Vergara; y la delegada local, Jorgelina Donati.

Todo comenzó con música y con una imponente interpretación de dos alumnas de la institución anfitriona, se trata de Ludmila y Ruth, que generaron un microclima ideal para poder comenzar a hablar de temas sensibles y complejos.

La secretaria de desarrollo humano local, Miriam Villafañe, abrió el segundo encuentro señalando que “hoy estamos aquí para abordar dos temas importantes, la seguridad y la desigualdad social, el entramado social que debe comprometernos. Sabemos que hay muchos niños, niñas y adolescentes que tienen sus derechos vulnerados y es nuestra responsabilidad restituir esos derechos; hemos creado por decreto N° 50.280, la Unidad Ejecutora Municipal de Políticas de Infancias y Juventudes, un espacio integrado por todas las áreas del municipio, con objetivos claros”, manifestó.

Villafañe resaltó que “decidimos crearla porque cada área del municipio destinará personal, pero no a cualquier persona, sino a aquella que sienta que quiere dedicarse a esto, les tiene que gustar trabajar con los chicos, con las chicas y sobre todo que estén dispuestos a escucharlos y entenderlos. Este encuentro fue pensado y diseñado por la Unidad Ejecutora y este es nuestro primer logro en políticas de infancias y juventudes”.

Y expresó enfáticamente un objetivo principal: “después de este encuentro nos vamos a encontrar en los territorios con las mesas de trabajo, porque de este encuentro tienen que salir los lineamientos concretos y ahí en el barrio no vamos a estar solamente nosotros, sino van a estar con los niños y adolescentes y los vamos a escuchar y vamos a trabajar en base a lo que ellos necesiten”.

“El objetivo de este segundo encuentro es construir las mesas en los territorios y por eso hoy propusimos trabajar sobre mapas”, detalló Villafañe.



Rescatar los pilares de la Convención por los derechos del niño

A su turno la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, inició su exposición recordando un hecho significativo: “ustedes saben que hace 30 años se reunieron todos los países en la convención de niños, niñas y adolescentes y la Argentina estuvo sentada allí”, señaló la funcionaria provincial, haciendo hincapié en que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes está legislada y contemplada a partir de los tratados, en la Constitución Nacional.

“El otro concepto importante de esta convención tiene que ver con el derecho superior del niño. Todo esto nos obliga a generar políticas públicas y a entender en que hay que trabajar detenidamente sobre cada situación”, señaló Chialvo. Y continuó diciendo que “con Jorgelina Donati empezamos a trabajar sobre casos emblemáticos de la ciudad de Rafaela y aplicamos estrategias que nunca se habían probado anteriormente y que hoy nos están dando resultados; pero hay que dejar en claro que cuando nosotros intervenimos es para tomar una medida de excepción, es para apartar a ese menor de su núcleo familiar”.



Entre convenios y programas que no se aplicaban

La secretaria de Niñez, sinceró una situación que se viene dando, explicado que hoy hay convenios con los municipios pero los considerándolos pobres e insuficiente. Igualmente Chialvo dijo que más allá de esto la secretaría cuenta con una serie de programas que resultan sumamente interesantes y hoy los traemos acá. Claramente el que más nos interesa es el que tiene que ver con el fortalecimiento del servicio local de niñez que potencia a la municipalidad en la intervención, pero si es necesario que nosotros como segundo nivel intervengamos en determinadas situaciones, hay otros programas que existen desde hace muchos años y evitan que los chicos sean institucionalizados en hogares, dando un marco de legalidad y una protección para trabajar en la resolución de ese caso”, indicó.