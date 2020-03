Advertencia por pago de la deuda

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El director de la consultora Analytica, Rodrigo Alvarez, pronosticó que "pueden extenderse los tiempos de negociación" de la deuda pese a que "no le sirve a nadie", mientras estimó que el dólar "se debería empezar a mover" de manera marcada.Luego de que la Bolsa finalizara la semana con fuertes bajas y tras la suba del denominado dólar solidario, que superó los $84, el economista aseguró que por el coronavirus hay "mucho temor por parte de los inversores, volatilidad y paranoia".En medio de caídas generalizadas a nivel global, el viernes, los bonos de la Argentina se derrumbaron hasta 7%, mientras que la Bolsa porteña cayó 4,2% y el riesgo país escaló por encima de los 2.400 puntos."Los mercados no se recuperan, vuelven a caer. Todavía no hay demasiado dato de cuánto puede pegar este virus en el crecimiento mundial", analizó.Además, sostuvo que el cepo cambiario "llegó para quedarse" y evaluó que "el dólar oficial se debería empezar a mover", aunque en "un nivel muy bajo"."El Gobierno, lo que está tratando de hacer, es lograr que la inflación se ubique por debajo del 2% y, con incrementos salariales cercanos al 2,5%, empezar a ponerle un piso al consumo", subrayó.Consideró también que, tras la presentación en el Congreso del ministro Martín Guzmán "quedó claro que la Argentina va con una propuesta más dura de lo que se esperaba" respecto de la deuda."Pueden extenderse los tiempos de negociación, pero no le sirve a nadie. Ni al Gobierno ni a los acreedores, porque la economía está paralizada", concluyó.