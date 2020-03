Frases y términos machistas que el mundo ya debiera haber dejado de utilizar

El Día Internacional de la Mujer es importante para recordar cuán enraizados en la cultura y la vida diaria se encuentran las expresiones sexistas. El patriarcado se hace aún presente en comportamientos y expresiones cotidianas, imponiendo reglas a las mujeres. Sin embargo, las discusiones sobre el tema propician que toda la sociedad reflexione sobre la importancia de un cambio.Apoyando la libertad femenina y las mejoras que las mujeres van conquistando en el mercado de trabajo, un equipo de lingüistas de 12 países diferentes de la aplicación de idiomas Babbel expone algunas de las frases y términos machistas que todavía se escuchan en las sociedades modernas.“Sabés cocinar, ahora ya te podés casar”Esta frase se remonta a la primera mitad del siglo pasado, cuando las mujeres eran mayoritariamente amas de casa. Sin embargo, la misma continúa siendo repetida no solo en la Argentina, sino también en Brasil y en muchos otros países.“Hay carreras para hombre y carreras para mujeres”Esta frase se suele escuchar frecuentemente y expresa la división histórica del trabajo y las ocupaciones de acuerdo al género. Hombres y mujeres cuentan con las mismas capacidades y habilidades para desempeñarse en cualquier área, el resto, son sólo barreras culturales que debemos derribar.“Se lo buscó por andar vestida así”Esta es una de las frases machistas más polémicas ya que hace alusión a que las mujeres son las culpables de ser víctimas de acoso y de agresiones sexuales por vestirse de una manera determinada. No existen provocaciones, ni contextos que justifiquen agresiones. El único culpable es quien ejerce la violencia.“Mal-amada” (significado: “Mal atendida”)El término, solo utilizado para referirse a mujeres, pretende explicar la actitud de una mujer atribuyéndole como causa la falta de afecto masculino. Sin embargo, cuando el malhumorado es un hombre, él es dueño del propio estado emocional o actitud, nunca un mal-amado. De esta manera se sugiere que un hombre, o la falta del mismo, tendría el poder de moldear la personalidad o el estado de ánimo femenino.“Con ese carácter, nadie te va a aguantar”Esta frase tiene que ver con la expresión “mal-atendida”. En más de una ocasión, las mujeres que presentan opiniones fuertes y no son siempre “dulces” terminan siendo vistas como desagradables, lo cual supuestamente les impediría tener un compañero.“Eso fue que se lo dio al jefe”A pesar de que el mercado de trabajo está cada vez más igualitario, esta frase, que todavía se profiere con frecuencia, denuncia el largo camino que aún es preciso recorrer. “Eso fue que se lo dio al jefe” supone que una mujer solo llega a tener éxito si duerme con su propio jefe. “La verdad es que la persistencia de la desigualdad salarial y el abuso generalizado contra las mujeres dentro y fuera del trabajo echa luz sobre las desigualdades profundamente enraizadas tanto en la sociedad como en el lenguaje”, comenta David Marín, lingüista colombiano de Babbel.“A los hombres se les conquista por el estómago”Esta frase tiene puntos en común con Sabes cocinar, ahora ya te podés casar. Ambas imponen la idea de que las mujeres tienen que cuidar a los hombres. De lo contrario, no son “buenas mujeres”.“Tanto a voi basta aprire le gambe” (significado: “Ustedes solo necesitan abrir las piernas”)En el mismo sentido que Eso fue que se lo dio al jefe, esta frase, aún muy usada en Italia, pone en duda la capacidad profesional e intelectual femenina para hacer carrera.“C'est une affaire d'homme” (significado: “Es un asunto de hombres”)Esta frase es generalmente utilizada para excluir a las mujeres de asuntos intelectuales o negocios. Se la utiliza, por ejemplo, para impedir que una mujer participe de una conversación. Con esta frase se subestima una vez más la capacidad intelectual de la mujer, además de invalidar su opinión sobre un cierto tema.“Bis du heiratest ist das weg” (significado: “Antes de que te cases se te pasa”)En Alemania, cuando una nena se lastima todavía se escucha decir Bis du heiratest ist das weg, como si el destino de toda mujer fuera casarse.“Man up” (significado: ¡Hacete hombre!)Ese imperativo es usado para exigirle a alguien que se endurezca y encare las cosas de frente. La frase implica que solo a través de la masculinidad es posible vencer desafíos.“Bubbly” (traducción literal: “Burbujeante”)El término es usado para describir un tipo de personalidad femenina extrovertida, que es feliz, comunicativa, pero sin contenido. El hecho de que el término no sea utilizado para referirse a hombres evidencia por sí solo un problema.“Don't be such a girl” (significado: “No seas niñita”)Frase frecuentemente dicha a los niños, dando a entender que la sensibilidad y tristeza son signos de flaqueza reservados solo a las niñas.“Cook the man some (fucking) eggs” (traducción literal: ¡Cocinale unos huevos al hombre!)Esta es una frase de una película neozelandesa llamada Once were warriors. Nele, un personaje masculino ordena a su esposa cocinar huevos para un amigo suyo. Ella se rehúsa y su marido la agrede violentamente. Desde entonces, la frase se utiliza popularmente para pedirle a alguien que haga algo por uno. Su uso como broma minimiza e invisibiliza la gravedad de la violencia doméstica.