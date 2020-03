Con seis encuentros, se completa la fecha

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ya está en marcha y este domingo se completará la fecha 1 que se inició el viernes con la victoria de Brown ante Sportivo y el empate de Unión y 9 de Julio, en los adelantos.En nuestra ciudad habrá fútbol en barrio Parque, en el estadio Agustín Giuliani y el predio del Autódromo. Los cotejos de Primera iniciarán a las 17 hs y las Reservas lo harán desde las 15:30 hs.Los de San Vicente se impusieron 2-1 ante Sportivo Norte, mientras que el elenco ‘Juliense’ se trajo un punto de Sunchales tras igualar sin goles.Los partidos de hoy: Ben Hur vs Dep. Libertad, Dep. Tacural vs Peñarol, Talleres (MJ) vs Dep. Ramona, Arg. Quilmes vs Bochazo, Atlético de Rafaela vs Florida, Dep. Aldao vs Ferrocarril del Estado.En la edición de la víspera se publicó que luego del encuentro en San Vicente, entre Brown y Sportivo Norte, a Darío Gandín le había faltado su billetera, en el propio vestuario visitante. Lo que le faltó, por algunos minutos al ‘Chipi’ fue un par de aros, los cuales aparecieron en el mismo vestuario. Vale aclarar que no hubo ningún entredicho, ni la situación pasó a mayores. Solo se tomaron los caminos adecuados para ocuparse del caso y resolverlo en buenos términos.El 2020 es un año muy especial para Atlético María Juana y Atlético Esmeralda, ambas instituciones están celebrando sus primeros 100 años de vida. El elenco de Esmeralda ya los cumplió, el pasado 8 de febrero, mientras que los de María Juana lo harán el próximo viernes 13 de marzo.A modo de celebrar semejante acontecimiento ambas instituciones acordaron jugar dos encuentros y poner en juego la Copa Centenario.Este domingo, en el estadio Néstor Suppo, se jugará la revancha. El pasado fin de semana jugaron el primer juego con victoria por 3-1 para el ‘Chupa Leche’.El encuentro de hoy comenzará a las 18 hs, previamente también jugarán las Reservas de ambos elencos.